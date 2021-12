La police diffuse des images du gardien de parc de 77 ans victime d’homicide

Justis Daniel, 77 ans, a été retrouvé mort par la police dans sa résidence du parc Tatlow, le 10 décembre, aux alentours de 11 h.

Nous demandons spécifiquement à toute personne qui est entrée en contact avec Justis Daniel le 9 décembre, ainsi qu'à toute personne qui se trouvait dans la 3e Avenue Uuest entre midi et 19 h, de contacter nos enquêteurs , précise l’agente Tania Visintin, du Service de police de Vancouver (VPD).

La police traite l’affaire comme un homicide et a confirmé dimanche l’identité de la victime, Justis Daniel, gardien de longue date du parc Tatlow.

Le parc de 1,4 hectare possède un bâtiment servant de vestiaire et de maison pour le gardien du site, un terrain de jeu, des courts de tennis, et des toilettes, selon la Ville de Vancouver. La résidence du gardien est la cible de l’enquête policière.

La mort de Justis Daniel représente le 17e homicide de l’année, selon la Service de police de Vancouver VPD , qui n’a pas apporté plus de précisions sur les circonstances entourant cette mort, ou sur l’enquête elle-même.

Aucune arrestation n’a été faite, et l’enquête se poursuit , annonce la Service de police de Vancouver VPD .

Un des derniers gardiens de parc de Vancouver

Justis Daniel était le gardien du parc Tatlow, à Vancouver Photo : Radio-Canada / Doug Kerr / CBC

La Commission des parcs de Vancouver dit qu'elle ne possède plus que 20 résidences avec gardien dans les parcs de la ville.

Les gardiens de parc se font de plus en plus rares, et la Commission des parcs n’a pour l’instant pas l’intention de trouver un nouveau gardien pour le parc Tatlow.

Elle indique que, depuis plusieurs années, des équipes de conciergerie mobile s'occupent du déverrouillage et du nettoyage des toilettes dans les parcs sans gardien, et que des conservateurs de parcs s'occupent des fermetures du soir.

Les résidences de gardien font partie des bâtiments que l'on trouve dans les parcs. [...] Les résidences de gardien sont des unités autonomes avec des portes verrouillables, similaires à d'autres maisons , explique la Commission des parcs de Vancouver, qui attend que l’enquête policière se termine pour voir si elle doit réévaluer la sécurité de ces résidences.

Un « gentil vieux monsieur »

Une des dernières images de Justis Daniel avant sa mort. Photo : Police de Vancouver

La Commission des parcs de Vancouver s’est dite attristée que la vie de Justis Daniel se termine ainsi.

En tant que gardien de longue date du parc Tatlow, M. Daniel contribuait chaque jour à faire de ce parc un endroit agréable , indique leur communiqué. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’aux employés de la Commission des parcs et aux membres de la communauté qui le connaissaient.

Les enquêteurs cherchent également à parler à toute personne disposant d'un système de vidéosurveillance dans sa résidence ou son entreprise dans la zone de la 5e Avenue Ouest et de la rue Point Grey, entre la rue Larch et la rue Trutch, selon Tania Visintin.

Nous pensons que quelqu'un pourrait avoir des informations précieuses qui peuvent nous aider à résoudre cette enquête , dit-elle.

Avec des informations de Chad Pawson