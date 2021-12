Plus de 700 000 $ pour remettre en état les tombes non marquées de Cowessess

Cette annonce survient plusieurs mois après l’identification de 751 tombes non marquées près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval, en Saskatchewan.

Parallèlement, au cours de ces trois années, les recherches se poursuivront, de même que la collecte d’archives et de déclarations, la cartographie électronique des tombes ainsi que l’édification d’un monument.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de réparation des torts qu’ont subis les survivants, leurs familles ainsi que leurs communautés. Dans un communiqué, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont décrit cette démarche comme essentielle au renouvellement et à la reconstruction de la relation entre les peuples autochtones, leurs familles et leurs communautés, les gouvernements et tous les Canadiens .

Le processus sera dirigé par la communauté.

Cadmus Delorme a déclaré que la Première Nation de Cowessess a pris l'initiative d'honorer les tombes non marquées , l'objectif final étant d'identifier chaque tombe non marquée .

Décrivant la vocation de cet endroit, le chef de la Première Nation de Cowessess a dit qu'il servira à rendre hommage à celles et ceux qui nous ont précédés , avant de le qualifier de lieu de guérison pour les personnes touchées par les tombes non marquées .

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones a, quant à lui, fait référence à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, dont l'objectif est d'être la commémoration de l'histoire et des répercussions des pensionnats qui perdurent .

Soulignant la compréhension grandissante des Canadiens à l'égard du phénomène des pensionnats et de leurs séquelles tragiques sur les peuples autochtones, Marc Miller a ajouté : Nos cœurs accompagnent la Première Nation de Cowessess pendant qu'elle recherche ses enfants disparus et qu'elle poursuit sa guérison .

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a quant à elle marqué son soutien envers la communauté qui entreprend, affirme-t-elle, un travail important afin d' identifier les personnes qui se trouvent dans des tombes non marquées et de leur rendre hommage .

Nous ne pouvons oublier que l'héritage horrible du colonialisme, par l'entremise des pensionnats, se poursuit encore aujourd'hui, et que nous devons soutenir les communautés dans leurs efforts en mettant en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation , a-t-elle ajouté.