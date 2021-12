Le RTC a besoin de près de 20 M$ pour boucler son budget 2022

Nous sommes en contrôle malgré les incertitudes , évalue le directeur général du RTC, Alain Mercier. Malgré tout, l'organisation devra compter sur l'aide d'urgence du gouvernement pour atteindre l'équilibre budgétaire l'an prochain. Une somme de 19,7 millions de dollars a déjà été accordée.

Le directeur général du RTC, Alain Mercier, présente le budget 2022. Photo : Radio-Canada

Le RTC y a droit une pour troisième année consécutive. Cette aide est pour couvrir la perte de revenus et les dépenses supplémentaires liées à la pandémie. Sans cette aide, le RTC aurait dû faire des choix différents.

On aurait coupé des services comme bien d'autres services de transport collectif ont dû le faire dans d'autres villes canadiennes , souligne M Mercier.

Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes 2020 : 25 M$

2021 : 35 M$

2022 : 19,7 M$

Cette aide d'urgence se termine cette année. Le RTC aura obtenu près de 80 millions de dollars en tout.

Budget équilibré

Le budget est évalué à 250,2 millions de dollars. Il en hausse de près de 9 millions de dollars par rapport à l'an dernier. Les revenus qui proviennent des usagers ne sont toujours pas comparables à ceux d'avant la pandémie.

Les différentes vagues du virus qui ont ponctué les douze derniers mois ont empêché le RTC d'atteindre son objectif de récupérer 80 % de sa clientèle par rapport à 2019. Cet objectif est reporté à l'an prochain. Nous pensons que cette fois-ci, c'est réalisable , pense le directeur général.

Actuellement, il se situe autour de 65 %. Ce taux ne tient pas compte de la nouvelle directive du gouvernement Legault qui a annoncé plus tôt cette semaine un retour en télétravail.

La question est savoir quand les niveaux d'achalandage seront de retour à la normale? , se demande à voix haute le directeur général du RTC, sans offrir de réponse précise.

Par ailleurs, le directeur général confirme que son équipe cherche une façon d'aller chercher la clientèle qui travaille désormais en formule hybride.

Le nombre de déplacements avec le RTC au cours dernières années. Photo : Coourtoisie/RTC

Avant la pandémie, le RTC enregistrait près de 33 millions de déplacements par année. L'an prochain, on en projette 25 millions de déplacements.

Investissements

Le RTC poursuit les investissements prévus dans son plan stratégique 2022-2031. Dans la prochaine année, le Réseau va mettre en place son service Flexibus dans les secteurs nord de la Ville. Ce nouveau service va permettre des déplacements sur de courtes distances dans des endroits mal desservis par le réseau actuel.

Le RTC va également mettre en oeuvre la phase deux de son service de vélo électrique "àVélo". Ce service a enregistré dès la première année plus de 29 000 déplacements à Québec. Il y aura d'ici quelques mois 40 stations et 400 vélos disponibles pour les usagers.

Alain Mercier confirme également que son service se prépare à l'arrivée d'autobus électriques. Des tests seront effectués sur trois véhicules 100 % électriques au cours des trois prochaines années.

Projets à venir

Le directeur général du RTC souligne qu'il n'y a rien de prévu dans de budget pour harmoniser les tarifs des usagers du RTC et du Service de transport de Lévis. Les maires de Québec et Lévis ont convenu d'évaluer cette possibilité lors de leur première rencontre en novembre dernier.

Il n'y a pas non plus de projet de tarification sociale comme le souhaite Québec forte et fière. Nous attendons les décisions politiques avant d'investir du temps dans ces propositions , a conclu Alain Mercier.

La nouvelle présidente du RTC, la conseillère Maude Mercier-Larouche, confirme cependant que les discussions commenceront rapidement après les fêtes. La tarification sociale était une promesse de Québec forte et fière lors de la dernière campagne.