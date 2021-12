Insultes, crachats et coups : l’envers des arrestations musclées sur la Grande Allée

Des informations de sources policières obtenues par Radio-Canada viennent jeter un nouvel éclairage sur les arrestations controversées survenues à la sortie du bar Le Dagobert dans la nuit du 26 au 27 novembre, à Québec. Les agents en fonction auraient reçu une pluie d'insultes de la part des jeunes, en plus d'être visés par des crachats et des coups.

Peu de temps après les événements, le chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avait révélé que six arrestations avaient eu lieu lors de cette intervention. Cinq concernaient du désordre, et la sixième était pour voies de fait sur un agent.

Radio-Canada a pu confirmer que les voies de fait seraient en réalité un coup porté au visage d’un policier du SPVQ. L’auteure présumée de ce geste est la jeune femme que l’on aperçoit en train de se faire traîner dans la neige par deux agents, dans diverses vidéos.

Cette adolescente a été arrêtée parce que le SPVQ lui reproche d'avoir frappé un agent en plein visage. Photo : Capture d'écran

Elle aurait frappé le policier au moment où ce dernier intervenait auprès du jeune Pacifique Niyokwizera. L’adolescente aurait d’ailleurs essayé d’asséner un deuxième coup à l’agent, qui l’aurait esquivé.

Elle aurait aussi tenté de cracher sur les policiers à au moins deux reprises, en plus de leur faire des doigts d’honneur et de les traiter de racistes.

Comme elle n’a que 16 ans, elle ne peut être identifiée. Son avocat, Me Fernando Belton, confirme néanmoins que sa cliente a bel et bien été arrêtée pour voies de fait. Elle nie toutefois les gestes qui lui sont reprochés.

« À ce jour, elle n'a pas reçu de sommation par la poste pour lui dire de se rendre à un tribunal à telle ou telle date pour comparaître devant la cour. À toutes fins pratiques, aujourd'hui, elle n'est accusée de rien devant le tribunal ou devant la cour. » — Une citation de Me Fernando Belton, avocat de l'adolescente arrêtée sur la Grande Allée

Me Fernando Belton, avocat de l'adolescente arrêtée sur la Grande Allée et de Pacifique Niyokwizera Photo : Radio-Canada

Selon Marcel Savard, ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec, le fait que la jeune femme n’ait pas encore reçu d’ordre de se présenter en cour peut être attribuable à divers éléments.

Si on parle d'un rapport d'enquête, de la rédaction d'une demande d'intenter des procédures, de la soumission du tout au DPCP, par la suite ce dernier prend un certain temps pour analyser le tout, il serait possible qu'il y ait un certain délai entre l'infraction initiale et une sommation pour comparaître à la cour.

Le SPVQ a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada puisqu’une enquête en déontologie a été ouverte pour déterminer si les policiers ont commis des gestes répréhensibles lors de leur intervention dans la nuit du 26 au 27 novembre.

L’origine de cette intervention policière demeure nébuleuse. Selon le SPVQ, une partie du groupe de jeunes venait d’être expulsée du bar Le Dagobert en raison d’une échauffourée qui avait éclaté à l’intérieur. Le propriétaire du bar maintient cependant que ses agents n’ont jamais demandé à la police d’intervenir auprès des jeunes.

Les vidéos amateurs de l’intervention, qualifiées de troublantes par plusieurs intervenants, ont rapidement mené à la suspension avec solde de cinq agents du SPVQ.

Vraiment tirée par les cheveux?

Depuis que ces vidéos ont commencé à circuler sur Internet, de nombreux médias ont tenu pour acquis que l’adolescente était tirée par les cheveux lorsque les policiers la traînaient au sol avant de la menotter complètement.

Or, toujours selon les informations dont dispose le SVPQ et dont Radio-Canada a été mise au courant, cette affirmation serait inexacte, malgré l’impression qui se dégage des vidéos amateurs.

Une source qui a déjà pratiqué ce type de traînée au sol pour le SPVQ, et qui a requis l’anonymat par crainte de représailles, est catégorique : À aucun moment les agents ne la tirent par les cheveux , analyse notre source.

« On voit qu’ils prennent chacun un bras de la dame. Un agent utilise une technique de contrôle articulaire par la menotte, qui vise à faire obtempérer la personne. » — Une citation de Une source qui a déjà pratiqué des traînées au sol pour le SPVQ

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par la douleur, elle va être portée à amener sa main au dos, ce qui va faciliter l’amenée au sol pour qu’elle puisse finalement être contrôlée et menottée , poursuit notre source.

L’analyste Marcel Savard est aussi d’avis, en visionnant les vidéos, que la jeune femme n’est probablement pas tirée par les cheveux, du moins dans les séquences qu’il a pu voir.

À la lumière du visionnement que j'ai fait à plusieurs reprises, j'ai plutôt l'impression qu'on la soutient par le collet, par son manteau, mais pas nécessairement par les cheveux, et c'est vraiment la perspective que j'en ai.

Marcel Savard, ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec Photo : Capture d'écran / Skype

M. Savard s’interroge toutefois sur la décision des policiers de traîner la jeune femme au sol en la tirant par la menotte accrochée à l’un de ses poignets.

Est-ce qu'il y avait des raisons pour lesquelles on voulait la déplacer, d'abord? [...] Qu'on la soulève, c'est une chose, après, qu'on soutienne tout le poids de son corps en partie à l'aide d'une menotte, ça peut être douloureux , dit-il.

« Est-ce que c'est une technique qui serait recommandée? Moi, je pense qu'il y aurait lieu de se poser des questions sur cette technique-là. » — Une citation de Marcel Savard, ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec

Force excessive

À ce sujet, notre source qui a requis l'anonymat explique qu'avec cette technique le but n’est pas de faire mal, mais la douleur créée par un contrôle articulaire va faire en sorte que la personne va cesser ou amoindrir sa résistance .

Radio-Canada a sollicité l’École nationale de police du Québec pour avoir un avis externe, mais notre demande a été déclinée puisque les experts de l’organisation sont sollicités pour les différentes enquêtes en cours concernant le SPVQ.

L’avocat de la jeune adolescente, Me Fernando Belton, soutient que sa cliente a eu des tresses qui ont été arrachées de sa tête lors de cette intervention.

Que par la suite on dise que madame, ce n'est pas vraiment par ses cheveux qu'elle aurait été tirée, il faut comprendre que la force utilisée, à mon sens, est clairement excessive , poursuit-il.

« On n'a pas besoin d'autant de force pour maîtriser un enfant, un adolescent. Toute intervention, à mon sens, si on regarde la force qui est utilisée, est problématique. » — Une citation de Me Fernando Belton, avocat de l'adolescente arrêtée sur la Grande Allée

Insultes et refus d’obtempérer

Me Belton représente aussi Pacifique Niyokwizera, qui a reçu un constat d’infraction pour désordre à la suite de l’intervention policière.

Sur les vidéos de son arrestation, on peut voir le jeune homme se faire donner des coups par les policiers du SPVQ. L’un d’eux lui projette aussi de la neige au visage alors qu’il est immobilisé au sol.

Le jeune homme de 18 ans a déjà dit en entrevue à La Presse et au Journal de Québec qu’il n’avait rien à se reprocher et qu’il était tranquille avec ses amis, à l’extérieur du Dagobert, cette nuit-là.

Pacifique Niyokwizera a été blessé à un oeil à la suite de son arrestation. Photo : Gracieuseté

Or, selon diverses sources policières, le jeune homme aurait refusé à plusieurs reprises de quitter les lieux, malgré les ordres des agents du SPVQ.

Il aurait aussi crié des insultes aux policiers et les aurait notamment traités de racistes, ce qui constitue des infractions au règlement municipal sur la paix et le bon ordre.

En réponse à ces allégations, Me Belton soutient que son client n’a pas reçu de contravention pour avoir insulté aucun agent de la paix cette soirée-là.

Quant à son refus de quitter les lieux malgré les instructions des policiers, son avocat dit ne pas avoir d’information lui indiquant qu’il a refusé d’obtempérer. Il affirme qu’il y a eu des discussions entre les jeunes et les policiers.

« Un citoyen a ce droit-là de poser une question à un agent de la paix, de demander la raison pour laquelle il se fait donner un ordre. Je pense qu'on vit encore dans une démocratie au Québec. » — Une citation de Me Fernando Belton, avocat de Pacifique Niyokwizera

On ne peut pas nécessairement, dès qu'il y a une discussion, un échange verbal entre un policier et un citoyen, mettre cet échange-là dans le cadre d'un refus d'obtempérer par rapport à un ordre , dit-il.

Selon nos informations, au moins un jeune présent au sein du groupe n’approuvait pas les façons de faire de ses camarades cette nuit-là. Il aurait même présenté ses excuses aux policiers en indiquant ne pas savoir pourquoi ses amis agissaient de la sorte.

Poursuites à venir

Pour l’avocat de Pacifique Niyokwizera et de l’adolescente de 16 ans, les informations rapportées par Radio-Canada ne changent rien à sa perception des événements, qui restent un exemple clair de brutalité policière , selon lui.

Il soutient d’ailleurs que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il engage des poursuites contre la Ville de Québec.

« Les tribunaux, surtout, au Québec, doivent à mon sens se pencher davantage sur ce genre d'agissement de la part de la police. » — Une citation de Me Fernando Belton, avocat de Pacifique Niyokwizera et de l'adolescente arrêtée sur la Grande Allée

On a vu très souvent cette année ce genre de dossiers là, ce genre d'interventions là qui concernent de jeunes personnes noires, très souvent même qui ne sont pas criminalisées, qui n'ont pas de casier judiciaire , dit Me Belton.

Pour Marcel Savard, cependant, tout élément de contexte est important à prendre en considération dans cette affaire, qu’il s’agisse du comportement des jeunes ou du comportement des policiers.

« Pour moi, tout ça fait partie d'un tout qui doit être enquêté, mis en perspective, pour être capable d'avoir une opinion juste et équitable. » — Une citation de Marcel Savard, ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec

Jusqu’ici, les vidéos amateurs ne dévoilaient en effet qu’une partie de l’intervention et ne permettaient pas de bien comprendre les instants ayant précédé les arrestations.