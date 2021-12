T.-N.-L. dévoile un plan en énergie renouvelable sans aucune cible concrète

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dévoile un plan en matière d’énergie renouvelable qui vise à réduire les émissions de GES et la dépendance des centrales au diesel d’ici 2026, sans aucune cible et sans aucun nouveau financement.

En annonçant la stratégie du gouvernement, le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie, Andrew Parsons, dit que la première étape sera de prendre la prochaine année pour établir de nouveaux projets possibles.

Il n’y aurait aucune raison de se créer un plan qui est lamentablement incorrect. Ce qu’on annonce aujourd’hui, c’est un début , a-t-il affirmé jeudi à Saint-Jean.

Nous sommes une province qui a déjà connu des problèmes en ce qui a trait au développement de nos ressources , a poursuivi le ministre en faisant allusion au fiasco du mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls. Je veux mettre en place un processus qui rassure les Terre-Neuviens et les Labradoriens.

En mêlée de presse, Radio-Canada a demandé au ministre donner un exemple de mesure concrète en matière d’énergie renouvelable qui sera réalisée d’ici 2026 en vertu du plan.

Je me sens mal parce que ce n’est jamais très rassurant pour les gens, mais il va falloir que le public nous donne le temps de nous renseigner , a-t-il répondu. Mais je dois souligner que c’est la première fois, si ma mémoire est bonne, que le gouvernement entreprend ce genre d’analyse de nos ressources.

Déjà, 92 % de l’énergie consommée à Terre-Neuve-et-Labrador provient de sources renouvelables, surtout des barrages hydroélectriques. Selon le gouvernement, lorsque le mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls sera pleinement fonctionnel, environ 98 % de l’électricité consommée dans la province sera verte.

La centrale de Muskrat Falls produit de l'hydroélectricité, une forme d'énergie verte prisée. Photo : Nalcor

Mais cette estimation dépend notamment du déclassement de la centrale thermique de Holyrood. La centrale brûle du pétrole pour produire de l'électricité et pourrait rester en service si la Régie des services publics décide que l’île de Terre-Neuve a besoin d’une deuxième source d’énergie en cas de panne à Muskrat Falls.

20 centrales électriques au diesel

La province compte aussi un réseau de 20 centrales fonctionnant au diesel. Ces génératrices fournissent l’électricité dans des communautés côtières isolées. Jeudi, le ministre ne s'est pas engagé à fermer les centrales ou à réduire leurs activités.

C’est un problème et ces discussions sont en cours , estime Andrew Parsons, en rappelant qu’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador exploite les centrales rurales. C’est une question d’argent et de la fiabilité des solutions de rechange.

Le gouvernement promet trois rapports d’étapes : le premier dans un an, le deuxième vers la mi-2024, et le dernier en 2026.