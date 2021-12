Présence accrue de policiers sur les sentiers de motoneige

La Sûreté du Québec (SQ) annonce une présence accrue de ses policiers sur les sentiers de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads au cours de la saison hivernale.

Les policiers motoneigistes et quadistes lancent une opération en partenariat avec les différentes fédérations.

Ils comptent cibler les adeptes de véhicules hors route qui ont des comportements qui peuvent compromettre leur sécurité et celle des autres usagers des sentiers et des routes qui les croisent.

La Sûreté du Québec SQ veut notamment surveiller l’état de sobriété des conducteurs qui utilisent les véhicule tout-terrain VTT et les motoneiges.

Ce qu’il faut rappeler, c’est qu’on soit en forêt, dans un sentier fédéré ou pas, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent à la conduite d’un véhicule automobile sur le réseau routier , indique Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le sergent Claude Doiron Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Les policiers auront avec eux des cinémomètres radars portatifs pour s'assurer du respect des limites de vitesse dans les sentiers.

La vitesse dans les sentiers pour les quads est de 50 km/h maximum, et au niveau de la motoneige, on parle de 70 km/h maximum , précise M. Doiron.

Selon Romain Tremblay, le président de l’Association des motoneigistes de la Manicouagan (AMMI), la vitesse est le facteur le plus important pour assurer la sécurité à bord d'un véhicule hors route.

Il invite les motoneigistes à ne pas dépasser leur propre capacité et de connaître la limite de vitesse du sentier où ils se trouvent.

Les fédérations invitent aussi les adeptes de motoneige ou de quad à respecter l'environnement et la quiétude des citoyens.

M. Tremblay s’attend à ce que les policiers soient beaucoup plus stricts cette année relativement aux silencieux non conformes sur les motoneiges et aux motoneigistes qui s'aventurent hors des sentiers sur des terrains privés.