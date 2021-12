Une éclosion à l’Hôpital de Miramichi préoccupe une famille de Tracadie

Le Réseau de santé Horizon a annoncé jeudi que deux éclosions de COVID-19 ont été déclarées aux unités 4 Est et 2 Ouest.

Ce qui me fait le plus de peine c’est qu’on n’est pas là , confie Mme Hachey.

Le père de Gisèle Hachey se trouve dans une unité de l'Hôpital régional de Miramichi où une éclosion de COVID-19 a été déclarée. Photo : Radio-Canada

Son père de 90 ans a dû être transféré de Tracadie après un malaise cardiaque. Au début de la semaine, la soeur de Gisèle Hachey, qui agissait comme personne de soutien désignée, avait pu visiter son père, mais l’éclosion a mis fin à ces visites.

« Je pensais toujours aux autres, mais là c’est nous qui sont frappés [...] C’est dur sur le monde. » — Une citation de Gisèle Hachey, fille d'un patient

C’est pas facile, je n’ai jamais demandé que mon père soit dans un hôpital avec la COVID , déplore Mme Hachey, qui espérait qu’avec sa double vaccination, elle pourrait visiter son père.

2 patients et 2 travailleurs infectés

L’unité 4 Est de l’Hôpital de Miramichi regroupe les patients en attente d’un autre niveau de soins. Des soins intermédiaires sont prodigués à l’unité 2 Ouest.

Le réseau indique que le 14 décembre, un patient et deux travailleurs de la santé de l’unité 4 Est ont obtenu un résultat positif à la COVID-19. Après la recherche de contacts, un deuxième patient de l’unité 2 Ouest a été déclaré positif.

Depuis, tous les patients ont été isolés dans leur chambre et les protocoles de nettoyage ont été accentués. Des tests de dépistage sont effectués chez les patients et les travailleurs de la santé des unités touchées. Jusqu’à présent, aucun autre cas n’a été recensé.

Pour l’instant, aucun nouveau patient ne sera admis à ces unités et aucun patient actuel de ces unités ne sera transféré ailleurs.

Le programme de personnes de soutien désignées est suspendu temporairement aux unités touchées.

Les autres unités de l’hôpital continuent d’offrir des services. Les chirurgies et les rendez-vous de soins ambulatoires et de services professionnels auront lieu comme prévu, et la prestation de services de travail et d’accouchement et de soins palliatifs se poursuivra.

D’autres hôpitaux aux prises avec la COVID-19

Mercredi le Réseau de santé Vitalité a indiqué qu’une éclosion touchait l’unité de néphrologie au CHU Dumont de Moncton.

Un porte-parole de Vitalité indique qu’il n’y avait qu’un seul patient à l’unité de COVID-19 de cet hôpital jeudi.

À l'Hôpital régional d'Edmundston, les visites de personnes de soutien désignées sont temporairement interdites à l’Unité de psychiatrie aiguë et à l’Unité de pédopsychiatrie en raison d'une possible exposition au virus.

Le Réseau Vitalité indique que la suspension des visites dans deux unités est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

De plus, l’Hôpital de Moncton a annoncé qu’un autre patient a contracté la COVID-19 en lien avec des éclosions dans cinq unités de l’hôpital. Il s’agit d’une personne à l’unité de médecine familiale et de gériatrie.

Depuis le début de cette éclosion, 33 patients et 11 employés ont contracté la maladie. Il y a actuellement deux cas actifs à l’Hôpital de Moncton, selon le porte-parole Kris McDavid.