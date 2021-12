Le CISSS-AT partage les inquiétudes entourant le variant Omicron

Pour le moment, aucun cas de coronavirus lié au variant Omicron n’a été détecté. La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS -Abitibi-Témiscamingue AT , Caroline Roy, a indiqué aux membres du conseil d’administration ce matin que ce n’est qu’une question de temps.

On saura dans les prochains jours quelle est la prévalence au Québec. Est-ce qu’on a des cas d’Omicron confirmés? La santé publique pourra nous le dire à la suite du criblage de tous les cas actifs du Québec qui ont eu lieu dans les derniers jours. On aura l’information. Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’une question de jours et probablement de semaines avant qu’Omicron prenne le dessus de tous les variants, de toutes les souches qu’il y a actuellement au Québec , a-t-elle indiqué.

Puisque la transmission du variant est importante, Caroline Roy s’attend à ce qu’un plus grand nombre de personnes soient infectées, ce qui pourrait augmenter le nombre d'hospitalisations et avoir un impact sur les services de santé dans la région.

La possibilité que des travailleurs de la santé soient retirés de leur milieu de travail en raison de la COVID-19 et en contexte de pénurie de main-d’oeuvre préoccupe Caroline Roy.

« Plus on s’infecte, plus on a des chances de voir des mutations. » — Une citation de Nimâ Machouf, épidémiologiste

L'épidémiologiste et chargée de cours en santé publique à l’Université de Montréal Nimâ Machouf affirme qu' il faut qu’on soit prudent jusqu’à preuve du contraire .

À l'émission Des matins en or, elle a conseillé aux personnes qui prévoient se rassembler dans les prochains jours de ventiler la maison.

Le virus est dans l’air, rappelle-t-elle. Ouvrez un peu les fenêtres. Assurez-vous que vous soyez vacciné. Les personnes qui ont des symptômes, qu’elles restent chez elles. Ouvrez la hotte de la cuisine et [le ventilateur de la salle de bain].

10 nouveaux cas et un décès supplémentaire

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé jeudi après-midi un nouveau décès lié à la COVID-19.

Il s'agit du 14e décès dans la région depuis le début de la pandémie. Le dernier décès remonte au début du mois de décembre.

Pour la journée de mercredi, la région a enregistré 10 nouveaux cas de COVID-19. L'Abitibi-Témiscamingue compte 51 cas actifs de COVID-19.

Par ailleurs, la santé publique dit remarquer davantage de cas liés à des activités sociales ou à des déplacements à l'extérieur de la région.

Trois personnes sont hospitalisées, dont une à l’unité de soins intensifs.

Lorsque des personnes ayant la COVID-19 doivent être hospitalisées, elles ne sont plus automatiquement transférées à l’Hôpital de Rouyn-Noranda. Elles peuvent recevoir des soins dans d’autres centres hospitaliers de la région.

Le premier ministre François Legault a prévu un point de presse à 18 heures. Il sera accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a reporté son point de presse hebdomadaire sur la situation épidémiologique à vendredi, 14 heures.