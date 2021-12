Le Festivoix optimiste pour 2022

La pandémie a modifié la présentation des spectacles au cours des deux dernières années, mais le directeur général du Festivoix Thomas Grégoire choisi d’être confiant. Le Festivoix aura lieu du 30 juin au 10 juillet 2022.

Pour réaliser la nouvelle image 2022, le Festivoix a collaboré avec l'artiste Suzie Bergeron. Photo : Courtoisie du Festivoix /

On travaille sur une grosse édition, du niveau au moins de celle qu’on a eue en 2019, qui a été l’édition la plus importante de l’histoire du Festivoix. On a besoin de faire ça , raconte Thomas Grégoire, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

« C’est essentiel aussi. Il y a beaucoup de concurrence avec les États-Unis, avec l’Europe pour les artistes internationaux, en particulier. Donc, on est obligé de se positionner. » — Une citation de Thomas Grégoire, directeur général du Festivoix

Thomas Grégoire se dit optimiste mais réaliste, un sentiment partagé par l’ensemble de l’industrie événementielle au Québec.

Pas de bulles devant la scène mais plus d’espace

Le Festivoix ne prévoit pas réaménager ses sites avec des petites bulles à l’avant de la scène, comme il l’avait fait l’année dernière pour favoriser la distanciation.

Ce n’est pas notre souhait. On souhaite avoir le plus de monde possible, dans le respect des mesures sanitaires. Pour ça, on a besoin que nos sites soient aménagés d’une manière plus classique, comme ce à quoi ça ressemblait avant , ajoute le directeur général.

En 2021, le Festivoix a accueilli des spectateurs sur la scène principale grâce des installations métalliques qui facilitait la distanciation. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Il mentionne toutefois qu’il y aura beaucoup de nouveautés sur les sites pour que les gens se sentent à l’aise et confortables. On aura plus d’espace sur l’ensemble de nos sites. La configuration va changer à certains endroits , souligne-t-il.

Revoir l’attribution des subventions aux grands événements

Pour préparer une année 2022 rehaussée, le Festivoix a majoré son budget de fonctionnement, passant de 4 millions de dollars en 2019 à 4,4 millions en 2021. L’organisation veut une relance d’envergure qui générera des retombées économiques importantes pour toute la région.

Questionné à savoir s’il craint de voir ses subventions amputées par la Ville, qui a réduit la contribution accordée au Grand Prix de Trois-Rivières de 100 000 dollars, Thomas Grégoire répond avec assurance. Si on pense à l’inflation, notre subvention, au fil des années, a quasiment déjà diminué en pourcentage. Je pense qu’on est l’un des événements, voire le seul événement qui a un aussi faible taux de budget de la ville dans son budget général , explique-t-il.

Depuis 12 ans, le Festivoix reçoit un montant fixe de 400 000 dollars qui n’a pas été majoré. Le directeur général du Festivoix précise que cette somme équivaut à peu près 20 % du budget de l’organisation en 2009. Aujourd’hui, ça représente environ 9 % des dépenses du festival. Nous, ce qu’on souhaite au Festivoix, c’est qu’il y a de l’équité dans la répartition des subventions aux événements , indique Thomas Grégoire.

« Je pense qu’en pourcentage, on est l’événement le moins privilégié. » — Une citation de Thomas Grégoire, directeur général du Festivoix

Il dit discuter avec la Ville depuis des années pour l'établissement de critères qui permettraient de rétablir une forme d'équité , selon lui.

Thomas Grégoire indique que plus le Festivoix reçoit d’argent public, plus il est en mesure de générer des revenus privés qui se joignent au budget, en plus des retombées économiques et touristiques lors de la tenue de l’événement.

Même si son budget n’a pas crû au fil des ans, le Festivoix estime que la Ville demeure un partenaire essentiel, qui a soutenu l’organisation pendant la pandémie.