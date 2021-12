Audrey Bureau de retour à la Ville de Gatineau

Cette dernière est fière d’avoir pu l’ajouter dans son équipe et elle souhaite fortement que le conseil municipal puisse bénéficier de l’expérience d’Audrey Bureau depuis son entrée en poste cette semaine.

Elle sera le point de contact des conseillers pour toutes sortes de choses, soit des précisions, un coup de pouce ou une rencontre avec la mairesse dans un dossier spécifique , a détaillé France Bélisle.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, est fière de mise sur Audrey Bureau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Elle sera l’interlocutrice des conseillers de l’est tandis que Martin Bisson va s’occuper des conseillers de l’ouest , a enchaîné la mairesse indépendante.

L’ancienne élue du district Aylmer avait annoncé en mai dernier qu’elle n’allait pas solliciter un second mandat. Par la suite, elle s’était trouvé un emploi dans la fonction publique fédérale.

Je trouve que c’est rassurant et plaisant de l’avoir avec nous. Elle était une conseillère familière avec la structure. Je me sens bien appuyée et ça [me] permet d’appuyer les gens du conseil , a également commenté France Bélisle, au sujet de celle qui a la politique municipale dans le sang. Son père, Marc Bureau, a été maire de Gatineau de 2005 à 2013.

Avec les informations de Nathalie Tremblay