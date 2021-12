COVID-19 : 2421 cas et 9 morts de plus en Ontario

La province recense son plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus en un jour depuis le 15 mai.

Santé publique Ontario confirme 2421 nouveaux cas, soit près de 88 % de plus que jeudi dernier.

Il y a 505 nouveaux cas à Toronto, 206 à Ottawa, 190 dans la région de Kingston, 153 dans la région de Peel, 143 dans la région de York et 130 dans la région de Windsor-Essex. Trois autres régions recensent plus de 100 cas.

Le nombre moyen de nouvelles infections par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 1676, comparativement à 1055 il y a une semaine (+59 %).

Il y a actuellement 152 cas confirmés du variant Omicron en Ontario, mais selon les estimations de Santé publique Ontario, le nouveau variant était déjà lié, en date de lundi, à 80 % des nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Selon des projections de modélisation publiées jeudi matin, la province pourrait recenser plus de 10 000 cas par jour d'ici janvier et faire face à des débordements aux soins intensifs, si rien n'est fait.

Le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 recommande des restrictions de santé publique permettant de réduire de 50 % le nombre de contacts et le déploiement rapide des doses de rappel.

Le premier ministre ontarien Doug Ford a parlé de la pandémie avec son homologue canadien Justin Trudeau jeudi. Nous nous entendons sur l'urgence de cette situation en pleine évolution. Nous sommes d'accord sur l'importance que chacun soit prudent durant les Fêtes et la nécessité d'accélérer l'administration de la troisième dose au pays , dit M. Ford dans un communiqué.

« Le premier ministre [Trudeau] m'a assuré que le gouvernement fédéral s'assurerait que tous les Ontariens pourront se faire vacciner, alors que nous élargissons la capacité et l'admissibilité à la troisième dose à tous les individus de 18 ans et plus. Je lui ai aussi souligné que l'Ontario distribue des millions de tests rapides gratuitement à des kiosques un peu partout dans la province. Je lui ai rappelé que chaque test rapide que nous recevons est distribué. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La province a annoncé mercredi une accélération de l'administration de la troisième dose. Tous les Ontariens de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour leur rappel à partir de lundi s'ils ont reçu leur deuxième dose il y a trois mois et plus.

L'Ontario distribuera également jusqu'à 2 millions de tests rapides pendant les Fêtes dans les centres commerciaux, notamment, en plus d'en remettre cinq à chaque élève.

Toutefois, le premier ministre Ford n'a pas annoncé de restrictions supplémentaires mercredi, exception faite des grands événements de 1000 personnes et plus comme les matchs des Maple Leafs et des Raptors à l'aréna Banque Scotia.

La chef de l'opposition officielle, la néo-démocrate Andrea Horwath, appuie la recommandation du Groupe consultatif d'imposer plus de restrictions, sans les spécifier. Elle qualifie les projections du groupe d'experts d'affolantes.

« Doug Ford n'a pas agi alors qu'Omicron écrasait tout sur son passage en Ontario. Il nous a placés dans une telle position qu'un coupe-circuit est maintenant nécessaire pour éviter que nos hôpitaux soient complètement débordés et qu'on soit obligés de fermer les écoles et les commerces. » — Une citation de Andrea Horwath, chef du NPD

Il y a 9 décès de plus jeudi, portant le bilan à 10 102 depuis le début de la pandémie.

Hospitalisations

La ministre de la Santé, Christine Elliott, s'attend à une augmentation des hospitalisions au cours des prochaines semaines avec la propagation d'Omicron, particulièrement chez les non-vaccinés, dit son attachée Alex Hilkene.

Environ 600 lits sont disponibles immédiatement aux soins intensifs, indique-t-elle. Près de 500 lits de plus peuvent être ajoutés, en cas de besoin. L'Ontario est prêt à faire face à une hausse des hospitalisations et du nombre de patients aux soins intensifs, pendant que nous accélérons l'administration de la troisième dose.

Il y a 328 hospitalisations jeudi, soit 29 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 165 (+11)

Nombre de patients sous respirateur : 105 (+3)

Il y a 1013 nouvelles guérisons.

Le nombre de personnes présentement infectées est de 14 065 (+1399).

Cas dans les écoles

Il y a 335 infections de plus en milieu scolaire, y compris 278 touchant des élèves.

Présentement, 1167 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit plus de 24 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Soixante écoles sont fermées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Nombre de conseils scolaires préviennent les parents que les cours pourraient avoir lieu en ligne après les Fêtes. Le premier ministre Doug Ford n'a pas voulu se prononcer sur la question en point de presse mercredi.

Certaines universités ontariennes ont déjà indiqué aux étudiants que la session d'hiver débuterait avec des cours à distance en janvier.

Vaccination

Un peu plus de 137 800 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées mercredi en Ontario, y compris près de 119 300 troisièmes doses.

À l'heure actuelle, 90,4 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 87,7 %, deux doses.

Un peu plus de 33 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose.

Dépistage

Plus de 54 700 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures dans la province.

Malgré cette hausse dans le dépistage, le taux de positivité grimpe à 7 %, du jamais-vu depuis sept mois.

L'Ontario a recensé 639 341 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.