Ouïgours : Washington impose de nouvelles sanctions contre des sociétés chinoises

La recherche scientifique en biotechnologie et en innovation médicale peut sauver des vies. Malheureusement, la République populaire de Chine choisit d'utiliser ces technologies pour contrôler son peuple et réprimer les membres des groupes minoritaires ethniques et religieux , a déploré la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, dans un communiqué.

Au total, 37 entités ont été ajoutées à la liste des entreprises accusées d'être impliquées dans des activités contraires à la politique étrangère et aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis .

La liste comprend des entreprises chinoises, mais aussi des firmes de Géorgie, de Malaisie et de Turquie, selon le document qui doit être publié au journal officiel vendredi.

Concrètement, Washington a décidé de restreindre les exportations sensibles vers l'Académie des sciences médicales militaires chinoise et 11 de ses instituts de recherche en raison de ses travaux de biotechnologie, y compris de prétendues armes de contrôle du cerveau , détaille-t-il.

Des groupes de défense des droits de la personne ont rapporté que la Chine exerçait une surveillance sans précédent de la population ouïgoure majoritairement musulmane dans la région nord-ouest du Xinjiang.

Ils ont notamment fait part de recherches à l'aide d'acide désoxyribonucléique ADN et des opérations d'intelligence artificielle pour de la reconnaissance faciale.

Les instituts de recherche visés par les dernières actions américaines comprennent des centres axés sur les transfusions sanguines, la bio-ingénierie et la toxicologie.

Gina Raimondo, secrétaire américaine au Commerce Photo : afp via getty images / Mandel Ngan

« Les États-Unis continueront de s'opposer fermement aux efforts de la Chine et de l'Iran pour transformer des outils contribuant à la prospérité de l'humanité en outils menaçant la sécurité et la stabilité mondiales. » — Une citation de Gina Raimondo, secrétaire américaine au Commerce

Des experts, des témoins et le gouvernement américain affirment que plus d'un million de Ouïgours et d'autres musulmans turcophones sont incarcérés dans des camps dans le but d'extirper leurs traditions culturelles islamiques et de les homogénéiser de force.

Les États-Unis ont qualifié la campagne de génocide et, invoquant les problèmes de droits de la personne, prévoient un boycottage diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin l'année prochaine.

Selon Pékin, il s'agit de centres de formation professionnelle. Les autorités chinoises affirment également que, comme de nombreux pays occidentaux, le gouvernement cherche à réduire l'attrait de l'islam radical à la suite d'attentats meurtriers.