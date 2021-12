Un premier Salon Fourchette bleue en février

Rivière-du-Loup sera l’hôte du tout premier Salon Fourchette bleue, les 22 et 23 février prochain. Cette nouvelle foire, organisée par le musée scientifique gaspésien Exploramer, vise la commercialisation locale des poissons et des fruits de mer du Saint-Laurent.

Cet événement inédit rassemblera les industriels ainsi que de nombreux intervenants gravitant dans le domaine des pêches : des détaillants en alimentation, des poissonniers, des distributeurs, des restaurateurs, des transformateurs et des représentants d’établissements publics de la province.

Ceux-ci auront un accès privilégié aux ressources aquatiques locales. Le but premier est de les conserver sur le marché québécois avant leur exportation à l’étranger. Selon Exploramer, environ 80 % des prises de la province sont écoulées à l’extérieur de ses frontières.

Kiosques des représentants nord-côtiers au Seafood Expo North America (SENA) de Boston (archives) Photo : Photo offerte par Jean-René Boucher

La case horaire de cette nouvelle foire n’a pas été laissée au hasard. Le salon se déroulera tout juste avant le Seafood Expo North America (SENA) de Boston, un événement international qui se tient chaque année en mars.

« Comme le Boston Seafood Show est un événement qui a lieu avant le début de la saison des pêches, il y a une grosse partie de nos pêcheries qui étaient écoulées sur ce marché-là, donc sur le marché étranger. » — Une citation de Sandra Gauthier, directrice générale d’Exploramer

Avec cette première expérience, Mme Gauthier espère favoriser la rétention des produits au Québec. On souhaite que les gens puissent se servir d’abord. Il y a beaucoup d’espèces qui sont en petits volumes qui pourront répondre à une demande québécoise, qui est existante et qui est même en attente de ça.

Le sébaste, le phoque et l’oursin vert en sont de bons exemples, note la gestionnaire.

Une récolte d'oursins Photo : Radio-Canada / Gaston Beaulieu

La ville de Rivière-du-Loup a quant à elle été retenue en raison de sa localisation stratégique. C’est à mi-chemin […] entre la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, avec un accès relativement facile pour les gens des Îles-de-la-Madeleine. C’est à mi-chemin, aussi, pour les acheteurs des grands marchés de consommation de Montréal, Québec et de l’Outaouais , explique Sandra Gauthier.

Selon elle, les Québécois sont conscients de la richesse et de la qualité des produits issus du Saint-Laurent et sont prêts à les mettre sur leur table. .

La directrice d’Exploramer et fondatrice de la certification Fourchette bleue, Sandra Gauthier Photo : Radio-Canada / Cécile Gladel

Sandra Gauthier confirme que inscriptions affluent déjà en provenance de l’Est-du-Québec. Il faudra juste que la COVID nous donne une petite chance , espère la directrice générale d’Exploramer, une institution située à Sainte-Anne-des-Monts.

L'événement se déroulera sous la coprésidence de la directrice générale de Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) Liza Frulla et du chef Jean Soulard, porte-parole du programme Fourchette bleue.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ITHQ et à l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) sont partenaires du nouveau salon.

Des logos du programme Fouchette bleue indiquent aux consommateurs quelles espèces sont pêchés de façon durable (archives) Photo : Radio-Canada

Le programme Fourchette Bleue a été lancé par Exploramer il y a douze ans. Il vise notamment à mettre les poissons et fruits de mer du Saint-Laurent sur les tables du Québec. Plus de 90 restaurants et poissonneries du Québec sont certifiés Fourchette bleue.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque