Entrée libre : un week-end entre lutins et pères Noël

ENTRÉE LIBRE / Alors qu'une couche de glace recouvre désormais Québec, une abondance de propositions culturelles et sportives s'offre à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Noël à Charlesbourg

Noël au Trait-Carré est de retour du 12 décembre 2021 au 9 janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Facebook / @noelautraitcarre

Le Trait-Carré est devenu un incontournable de Noël. Ce n'est pas pour rien que le sommet international de lutins de Noël, Lutinescence, s'y tient pour une deuxième année consécutive! Jusqu'au 9 janvier, en tout temps, les lutins, les décorations de Noël et l'illumination du quartier prennent place pour offrir une sortie hivernale féérique aux familles.

Ce samedi 18 décembre, ne manquez pas le grand retour de la marche aux flambeaux dans une version bonifiée. Gratuit. Réservations requises.

Le dimanche 19 décembre, il sera possible de venir découvrir la crèche de l'église Saint-Charles-Borromée.

Patricia Tadros

La course des pères Noël

La course des pères Noël aura lieu le dimanche 19 décembre à Québec. Photo : Capture d'écran / Facebook

Chuck Berry chantait Run Rudolph Run, mais c’est plutôt le père Noël qui courra dans les rues de Québec, dimanche matin  (Nouvelle fenêtre) . Sébastien Dumais, fondateur du club de course Les Citrons Pressés, et ses acolytes Dominic Guay et Guillaume Haemmerli vous convient à un événement festif empreint d’humour, espadrilles aux pieds. Seule condition : arborez votre costume de Noël pour parcourir les 6 km de ce rassemblement sportif. Le départ aura lieu au Café Faux Mouvement, à 10 h. Des dons seront récoltés sur la ligne de départ pour la Fondation des Petits bonheurs d’école.

Jean-François Blanchet

Doublé de concerts de Noël à Québec et Lévis

Concert de Noël 2021 de l’Ensemble J’ay pris amours. Photo : Radio-Canada / Ensemble J’ay pris amours

Cette dernière fin de semaine avant Noël est bien chargée, d’un côté du fleuve Saint-Laurent, comme de l’autre. À Lévis, l’Ensemble J’ay pris amours, spécialisé en musique ancienne, présente Voici le jour solennel. Celui-ci sera à l’École de musique Jésus-Marie dès 20 h. À Québec, le groupe vocal Arpège propose son concert de Noël à l'église Saint-Roch, à 19 h 30.

École de musique Jésus-Marie, 294, rue Saint-Joseph, porte 4, Lévis

Église Saint-Roch, 590 rue Saint-Joseph Est, Québec

Tanya Beaumont

Quand on aime, on a toujours vingt ans en webdiffusion

Le spectacle «Quand on aime, on a toujours vingt ans» est présenté en webdiffusion durant la période des Fêtes sur la plateforme placedesarts.com. Photo : Daniel Daigneault

Clémence DesRochers, Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland et Louise Latraverse sont réunis dans un spectacle qui a été enregistré devant public, en novembre dernier. Claude Gauthier y fait aussi une apparition, le temps d'interpréter Le plus beau voyage. La webdiffusion de ce spectacle, qui sera disponible jusqu'au 9 janvier, nous donne également l'occasion d'entendre des artistes d'autres générations, reprendre les succès de leurs prédécesseurs. Ainsi, Isabelle Boulay, Luce Dufault et Mario Pelchat ajoutent leurs voix à cette réunion unique, qui fait revivre l'ambiance des boîtes à chansons d'autrefois.

Valérie Cloutier

Viens jouer dehors!

Exposition «Viens jouer dehors!» Photo : Radio-Canada / Gracieuseté Marie-Josée Marcotte / Icône

L’engouement pour les sports d’hiver ne date pas d’hier, à Québec. Jusqu’au 20 mars, le Musée de la civilisation présente l’exposition-vitrine Viens jouer dehors!, recensant 200 ans de pratique du sport dans la capitale nationale. Du hockey au canot à glace, en passant par le ski et le patin, photos et objets d’époque côtoient des témoignages de plusieurs grands athlètes des dernières décennies, dont Gaétan Boucher, Manon Rhéaume et Philippe Laroche.

Guillaume Piedboeuf