Un présumé trafiquant de drogue arrêté à Alma lors d’une perquisition

Les policiers rattachés au poste de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont effectué une opération simultanée dans une résidence de la rue Scott et dans un établissement licencié de la rue Collard à Alma.

L’homme arrêté demeure dans la résidence perquisitionnée, a précisé la Sûreté du Québec SQ par voie de communiqué jeudi.

Des stupéfiants saisis sur place

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi plus de 300 sachets de 0,5 gramme de cocaïne, pour un total de plus de 160 grammes. Ils ont également trouvé plus de 350 grammes de cannabis illicite, plus de 1000 $ en argent ainsi que le matériel nécessaire au trafic de stupéfiants.

Le présumé trafiquant devra faire face à des accusations en lien avec le trafic de drogue. Il a été libéré sous promesse de comparaître.