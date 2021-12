2021, une année de premières

LE THERMOMÈTRE ATTEINT LES 49,5 °C AU CANADA

Deux voitures prises dans l'incendie qui a ravagé le village de Lytton, en Colombie-Britannique Photo : Jon Mundall

En juin, le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a enregistré une température de 49,5 °C; un record au Canada. Le même mois, les flammes ont anéanti plus de 90 % de la municipalité. Le record précédent jamais enregistré au Canada était de 45 °C, rapporté en Saskatchewan en 1937. Nous sommes inquiets , a déclaré le scientifique Geert Jan van Oldenborgh au New York Times. Nous sommes beaucoup moins certains du comportement des vagues de chaleur que nous aurions pu l’être il y a deux semaines. L'avenir est plus que jamais imprévisible.

L'AVORTEMENT LÉGALISÉ AU BÉNIN

Le Bénin est devenu, en octobre, l’un des rares pays d’Afrique à autoriser l’interruption volontaire de grossesse. L’avortement y était jusqu’alors interdit, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Une femme peut dorénavant en faire la demande jusqu’à 12 semaines de grossesse. Le gouvernement estime que près de 200 femmes meurent chaque année au Bénin des suites de complications d’un avortement. La décision a suscité une levée de boucliers d’une partie de la société béninoise, très religieuse.

UNE JOURNÉE DE RÉCONCILIATION AVEC LES AUTOCHTONES

Une marche à Montréal est venue souligner la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le 30 septembre, le Canada a pour la première fois célébré la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour commémorer l'héritage tragique des pensionnats pour Autochtones. Le 30 septembre était connu depuis 2013 comme la journée du chandail orange, en l’honneur de Phyllis Webstad, arrachée dans les années 1970 à sa communauté et envoyée dans un pensionnat de Williams Lake, en Colombie-Britannique. La journée n’a pas été sans controverse : le premier ministre Justin Trudeau a choisi de passer ce jour férié qu'il avait lui-même décrété sur la plage à Tofino, sur la côte du Pacifique, alors que son itinéraire officiel le disait à Ottawa.

LE REIN D'UN PORC FONCTIONNE CHEZ UN HUMAIN

L'équipe chirurgicale examine le rein de porc pour détecter tout signe de rejet hyperaigu. Photo : Reuters

Lueur d’espoir pour les personnes en attente d’un organe : des scientifiques américains ont greffé sur un humain le rein d'un porc génétiquement modifié, et cela a fonctionné. L’opération s’est déroulée dans un hôpital de New York, en septembre, sur une patiente en état de mort cérébrale. La xénotransplantation, ou greffe d'un animal à l’humain, suscite de l’espoir pour l’accès aux dons d’organes. Chaque année, seulement au Canada, des centaines de personnes meurent en attendant un organe.

UN TRIBUNAL SPÉCIALISÉ CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

La députée de Joliette Véronique Hivon estime que la création du tribunal spécialisé est «une conséquence directe du #MoiAussi». Elle remercie les victimes «qui ont eu la force et le courage de livrer publiquement leur cri du cœur». Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

En novembre, les élus du Québec ont adopté à l'unanimité le projet de loi 92, créant un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelle et conjugale. Ce projet transpartisan vise à mieux accompagner en cour les victimes d'agressions sexuelles ou de violence conjugale. Un comité d’experts avait conclu l’année dernière que les victimes ne faisaient souvent pas confiance au processus judiciaire et renonçaient à porter plainte pour ces raisons.

LES MILLÉNARIAUX FRAPPÉS PAR L'INFLATION

La Banque du Canada prévient que le marché est à un point où une forte correction des prix nuirait non seulement aux emprunteurs, mais aussi à l'ensemble de l'économie. Photo : Reuters / Chris Helgren

L'inflation annuelle canadienne a grimpé à 4,7 % en octobre dernier, l'indice des prix à la consommation ayant enregistré sa plus forte hausse d'une année à l'autre depuis février 2003. Pour la première fois, les Nord-Américains nés entre 1981 et 1996 font face à l'incidence d’une inflation rapide sur leur portefeuille. Elle s’explique en grande partie par la hausse des prix de l'essence, qui ont augmenté de 41,7 % par rapport à octobre 2020. Le prix des aliments continuera par ailleurs à grimper au Canada en 2022, selon un rapport. Qui plus est, la poussée de l’inflation exerce de la pression sur la Banque du Canada, qui se rapproche d’une hausse de son taux directeur dès le printemps prochain.

MARY SIMON, PREMIÈRE GOUVERNEURE GÉNÉRALE AUTOCHTONE

Mary Simon a lu moins de 20 % de son discours en français, une langue qu'elle maîtrise peu pour l'instant. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

En juillet, l’Inuk Mary Simon est devenue la première gouverneure générale autochtone du Canada. Elle succède à Julie Payette, qui a démissionné dans la controverse. À peine annoncée, la nomination de Mme Simon a aussitôt suscité de vives critiques, la gouverneure générale s’exprimant difficilement en français (elle parle l’anglais et l’inuktitut). Plus de 1000 plaintes ont été déposées auprès du Commissariat aux langues officielles du Canada en moins d'un mois.

RÉVOLUTION DANS LE MONDE DE L'ART

L'œuvre d’art mise aux enchères réunit 5000 images ou animations réalisées par l'artiste Beeple. Photo : Capture d'écran / Christie's / Beeple

En 2021, le marché des œuvres d’art virtuel authentifiées par des jetons non fongibles (NFT, pour non-fungible tokens) explose. Les NFT sont des certificats d’authenticité uniques qui permettent d’identifier la version originale d’un objet numérique grâce à une technologie appelée chaîne de blocs . En février, un montage numérique de l’artiste Beeple a été vendu 70 millions de dollars américains par Christie’s, une première vente de ce nouveau type d’actif numérique pour la maison d’enchères. La chanteuse canadienne Grimes a également vendu aux enchères ses œuvres d’art de type NFT pour plusieurs millions de dollars.

UNE QUÉBÉCOISE BRISE UN PLAFOND DE VERRE DANS LA NFL

Catherine Raîche Photo : Alouettes de Montréal

En mai, la Québécoise Catherine Raîche a été promue vice-présidente des opérations football des Eagles de Philadelphie, poste qu’aucune femme n’avait encore occupé dans une équipe de la National Footbal League (NFL). Dans ses nouvelles fonctions, la Montréalaise de 32 ans, avocate de formation, s’occupe du recrutement professionnel et universitaire, de la gestion des contrats et du développement des joueurs et du personnel.

UN PREMIER VACCIN ANTIPALUDIQUE

Un bébé reçoit une dose d'un vaccin expérimental contre la malaria, au Kenya. Photo : Reuters / Joseph Okanga

Outre le vaccin contre la COVID-19, un autre vaccin a été mis au point cette année : celui contre la paludisme. Développé par l'Université d'Oxford, il s'est révélé efficace à 77 % contre cette maladie qui tue un enfant toutes les deux minutes dans le monde. Plus de 100 vaccins candidats contre le paludisme ont fait l'objet d'essais cliniques au cours des dernières décennies, mais aucun n'a montré l'efficacité de plus de 75 % requise par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette dernière a recommandé en octobre le déploiement massif du vaccin chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque.

UN HÉLICOPTÈRE DANS LE CIEL DE MARS

Image captée par Ingenuity de son ombre sur la surface martienne. La photo a été prise lors du premier vol d'un hélicoptère, le 19 avril 2021. Photo : NASA/JPL/CALTECH

Ingenuity est devenu le premier engin motorisé à voler au-dessus d’une autre planète que la Terre. Le tout petit hélicoptère a été transporté sur Mars par la mission de Perseverance, qui s'est posée sur la planète rouge le 18 février dernier. L’opération permettra notamment de recueillir des données inestimables sur les conditions de vie sur la planète rouge. L’ingénieure québécoise Farah Alibay faisait partie de l’équipe aux commandes de l'Agence spatiale américaine (NASA).

BRITNEY SPEARS PARLE PUBLIQUEMENT DE SA TUTELLE

Des sympathisants du mouvements FreeBritney ont défilé dans la rue pour célébrer la fin de la mise sous tutelle de la chanteuse, près du palais de justice Stanley Mosk, à Los Angeles, vendredi. Photo : AFP / PATRICK T. FALLON