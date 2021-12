Un couple de Lethbridge a son médecin à Canmore en raison de la pénurie de médecins

Selon le regroupement médical de soins primaires Chinook Primary Care Network, aucun médecin de famille n'accepte actuellement de nouveaux patients dans la communauté de plus de 100 000 personnes.

Des résidents de Lethbridge ont dû se rendre à l'urgence ou à l’extérieur de la communauté pour obtenir des soins.

Ainsi, Erica Dahlem dit que son mari est allé à l’hôpital pour un mal de dos. Il a dû se rendre aux urgences pour obtenir une note disant : "Oui, vous avez mal au dos" , raconte-t-elle.

De plus, Erica Dahlem et son mari prennent des médicaments à long terme et ont besoin de renouveler leurs ordonnances. Ils ont dû se coordonner avec des médecins de Canmore où ils vivaient auparavant, à plus de 300 kilomètres de Lethbridge, pour obtenir les renouvellements.

C'est super stressant. Il n'y a pas de médecins et il n'y a pas de cliniques sans rendez-vous à Lethbridge, dit-elle. La seule possibilité pour nous est l’urgence, mais je trouve que c’est une mauvaise utilisation de cette ressource.

Recherche de solutions

Plusieurs médecins de famille de Lethbridge ont pris leur retraite récemment. D'autres ont quitté la communauté pour pratiquer ailleurs.

Steve Buick, un porte-parole du gouvernement provincial, dit que Services de santé Alberta (Services de santé Alberta AHS ) a eu des discussions avec neuf nouveaux médecins de famille pour des postes vacants à Lethbridge. Nous espérons avoir bientôt de nouveaux médecins à Lethbridge , précise-t-il dans un courriel.

Le député de Lethbridge-East et président du caucus du Parti conservateur uni en Alberta, Nathan Neudorf, a entendu dire que deux de ces neuf médecins ont signé des contrats. Ce ne sera pas une solution complète, mais c'est certainement un pas dans la bonne direction , indique Nathan Neudorf.

Selon le député, au moins 10 000 et jusqu'à 40 000 résidents de Lethbridge n’ont pas de médecin de famille.

Selon le réseau de soins primaires Chinook Primary Care Network, plus de 43 000 résidents de Lethbridge et des communautés environnantes n'avaient pas de médecin de famille en octobre, et il faudrait entre 20 et 30 médecins pour répondre aux besoins.

Nathan Neudorf propose d'augmenter le nombre de médecins en résidence à Lethbridge, pour que davantage de nouveaux médecins soient tentés de s'installer dans la communauté.

Il a demandé au ministère de l'Enseignement supérieur de voir si l'Université de Calgary ou l'Université de l'Alberta, possiblement en collaboration avec l'Université de Lethbridge, pourrait offrir davantage de formation aux médecins en dehors des grands centres.

Trop peu, trop tard, dit le NPD

La députée néo-démocrate de Lethbridge-Ouest, Shannon Phillips, dit que des mesures auraient dû être prises il y a plus d'un an.

Les médecins de toute la province prévenaient que cela se produirait, et puis c'est arrivé , dit-elle. Neuf médecins, c'est seulement le tiers du nombre qui est nécessaire.

Shannon Phillips dit que l’urgence de la situation aurait dû être mieux communiquée par son collègue il y a un an, lorsque les démissions et les départs à la retraite ont commencé à s’accumuler.

Même si les neuf médecins en discussion avec Services de santé Alberta AHS acceptent des postes à Lethbridge, il est peu probable qu'ils s'y installent rapidement, compte tenu de la pandémie et des retards dans l'arrivée de candidats venant de l’étranger.

Je pense qu'il serait extrêmement optimiste de dire que ce sera réglé d’ici six mois. Cela pourrait prendre un an avant qu'ils soient installés , dit Nathan Neudorf.

À plus long terme, la province dit quServices de santé Alberta 'AHS et le réseau Chinook Primary Care élaborent une stratégie de recrutement en collaboration avec la Ville et la chambre de commerce de Lethbridge.

Avec les informations de Joel Dryden