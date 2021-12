120 élèves du pavillon Mitchell seront transférés à Montcalm à Sherbrooke

Cette situation s’explique notamment par une hausse importante du nombre d’élèves à l’École Mitchell pour l’année scolaire 2022-2023.

La directrice de l’école Mitchell-Montcalm, Pascale Bilodeau, signale que ce sont quatre groupes qui seront déplacés.

C’est une hausse démographique. Nous avons construit trois et bientôt quatre écoles primaires à Sherbrooke. Les enfants grandissent et arrivent au secondaire. C’est une hausse sur cinq ans que nous aurons encore sur cinq à sept ans. C’est la natalité et l’immigration qui accélèrent cette hausse démographique , explique Mme Bilodeau.

Refus d'une nouvelle école

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) avait d'ailleurs déposé une demande pour la construction d’une nouvelle école secondaire, mais cette demande a été refusée à deux reprises par le ministère de l’Éducation du Québec.

La demande chemine. Nous souhaitons y arriver. Nous devons être encore créatifs , mentionne Pascale Bilodeau.

« À Mitchell, nous sommes au bout de notre créativité pour agrandir par en dedans. Il fallait trouver une autre solution. » — Une citation de Pascale Bilodeau, directrice à l'école Mitchell-Montcalm

Elle explique qu’il est possible de densifier les élèves au pavillon Montcalm.

Le personnel a fait beaucoup de suggestions pour cette transition. Nous allons être capables de bien accueillir les élèves. Pour les prochaines années, nous allons penser à ajouter des pavillons modulaires , ajoute-t-elle.

La nouvelle de ce changement a été communiquée aux élèves, mercredi.