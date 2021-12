L’Équipe du renouveau démocratique dévoile son cabinet

Deux anciens membres du personnel de l’ex-mairesse de Saguenay, Josée Néron, reprennent du service.

Il s’agit de l’ancien journaliste au Quotidien, Stéphane Bégin, qui sera chef de cabinet et relations avec les médias dès le 5 janvier.

Il agissait comme conseiller en communication au sein du cabinet de Josée Néron et a également été candidat libéral dans Jonquière à l’élection fédérale cet automne. Stéphane Bégin sera responsable des relations avec les journalistes, en plus d’assumer des tâches de gestion.

Cindy Girard, qui a aussi œuvré dans le milieu des médias et qui faisait également partie du cabinet de l’ancienne mairesse, sera directrice des communications et des réseaux sociaux. Elle occupait sensiblement les mêmes fonctions au sein du cabinet de Josée Néron, comme conseillère en communication et responsable des réseaux sociaux. Elle a repris du service le 7 décembre dernier.

L’équipe sera complétée par Josée Gaudreault pour l'accueil des citoyens et de Nadia Bergeron, qui obtient un mandat de trois mois comme conseillère spéciale. Elle épaulera le parti dans la transition de certains dossiers, elle qui a travaillé pendant huit ans auprès de l’Équipe du renouveau démocratique ERD comme recherchiste et comme attachée politique.

Je suis très fier de pouvoir compter sur une équipe dynamique, qui partage les mêmes objectifs que moi, c’est-à-dire de faire grandir et prospérer cette ville afin que les générations futures puissent en bénéficier , a déclaré le conseiller Marc Bouchard par voie de communiqué. M. Bouchard agit à titre de chef par intérim du parti depuis la défaite de Josée Néron et sa démission à la tête du parti.

Nouveaux locaux

L’Équipe du renouveau démocratique ERD aura un bureau sur la rue Roussel dans le secteur nord de Chicoutimi. Il s’agit des anciens bureaux de l’Équipe du renouveau démocratique ERD . Des rénovations sont en cours à la suite d’un dégât d’eau dans les bureaux qui sont inoccupés depuis quatre ans. Les employés pourront s’y installer en février.