Temps des Fêtes : les dindes se sont envolées rapidement en Outaouais, selon un producteur

Après un Noël pandémique en 2020, l’espoir de célébrations plus normales est présent cette année, et beaucoup de gens étaient prêts à le souligner en s’y prenant d’avance pour réserver leur dinde. Résultat : « on est en rupture de stock depuis deux semaines », a constaté le propriétaire de la ferme Aux Saveurs des Monts, Sylvain Bertrand.

On sent que les gens ont besoin de se revoir et de festoyer. On a senti que la demande est venue plus tôt cette année , a-t-il expliqué lors de son passage à l’émission Les matins d’ici.

Malheureusement pour les producteurs comme Sylvain Bertrand, il est impossible de simplement commander de nouvelles dindes pour satisfaire à la demande de ses clients, car il doit prévoir ses besoins du mois de décembre près de 10 mois plus tôt, en février ou en mars .

Ce n’est pas facile, ça prend une boule de cristal. Avec la pandémie, c’était encore plus difficile de savoir à quoi va ressembler le temps des Fêtes.

Sylvain Bertrand est propriétaire de la ferme Aux Saveurs des Monts, en Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

M. Bertrand dit avoir élevé à peu près la même quantité de dindes que l’an dernier. Étant donné que la dinde est sous gestion de l’offre, on ne peut pas doubler les quantités , a-t-il justifié en entrevue.

Il y a une raison pour cela : il y a un enjeu dans la structure d’abattage. Les abattoirs sont à peu près tous occupés pour la viande de volaille, la viande blanche. Même si on double nos élevages, les abattoirs ne pourraient pas répondre à la demande soudaine en quelques semaines.

La dinde, idéale pour des repas économiques

Avec le variant Omicron, rien n’est moins certain qu’un temps des Fêtes avec une vingtaine de convives autour de la table. Pour l’instant, au Québec, le premier ministre François Legault maintient les limites de rassemblement aux Fêtes à 20 personnes vaccinées. Par contre, le chiffre pourrait être revu à la baisse. Il ne faut rien exclure , a dit François Legault mercredi.