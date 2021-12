L’industrie du voyage une fois de plus secouée

L’industrie du tourisme et des voyages est de nouveau ébranlée depuis l’annonce du gouvernement fédéral, mercredi, recommandant aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger. Ottawa réagit à la montée des cas de COVID-19 avec l’arrivée du variant Omicron. Les agences de voyages doivent maintenant répondre aux nombreux clients qui avaient prévu une escapade pour les Fêtes ou les prochaines semaines et qui préfèrent annuler leur périple.

Les agences de voyages avaient recommencé à entendre leur téléphone sonner pour des réservations depuis la levée de la recommandation fédérale en octobre. C’était un nouveau souffle pour les voyagistes, mais cet élan s’essouffle déjà comme l’explique le vice-président chez Voyages Arc-en-ciel à Trois-Rivières, Justin Bordeleau.

Moi, je gère trois agences de voyages ici, en Mauricie. Ça fait 20 mois qu’on tourne au ralenti, qu’on est paralysés par les règles , indique-t-il en entrevue à l’émission En direct.

« Pour certains détaillants qui ont peut-être moins les reins solides, ça va être le coup de grâce. » — Une citation de Justin Bordeleau, vice-président chez Voyages Arc-en-ciel à Trois-Rivières

Mercredi, en plus des clients qui souhaitaient annuler une réservation, il y avait aussi ceux qui sont actuellement en voyage, qui voient la situation évoluer et qui sont inquiets à savoir si les nouvelles mesures vont avoir un impact sur leur projet ou la fin de leur séjour.

Justin Bordeleau comprend les inquiétudes de ses clients. Toutefois, il juge rassurant de voir que le gouvernement canadien prend des mesures pour limiter l’impact de la vague Omicron, même s’il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour les détaillants en voyages. Bien sûr, on est tiraillé entre ces deux positions-là, surtout quand c’est notre gagne-pain , mentionne-t-il.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une interdiction formelle de voyager, mais plutôt d’un avis pour sensibiliser les voyageurs, chez Voyages Arc-en ciel, on compte cesser temporairement de faire la promotion de voyages à l’international. On tient à être de bons citoyens corporatifs, c’est-à-dire qu’on veut faire partie de la solution et non pas du problème , ajoute Justin Bordeleau.

Justin Bordeleau, vice-président de l'agence Voyages Arc-en-ciel à Trois-Rivières (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il indique que son agence continuera d’accompagner les voyageurs qui choisiront de s’évader en leur fournissant toutes les informations nécessaires afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée. Et s’ils décident de voyager quand même, qu’ils aient un comportement qui limite le risque associé à ça. Ça, c’est le rôle que l’on compte jouer dans les quatre prochaines semaines.

Et s’il faut trouver du positif à la situation actuelle, Justin Bordeleau est heureux de voir revenir une clientèle qui avait délaissé les agences de voyages dans les dernières années, des gens qui choisissaient d’effectuer leurs propres réservations en ligne.

Comme il est devenu plus complexe de se rendre à l’étranger, notamment en raison des mesures sanitaires différentes dans chaque pays, il estime que l’expertise des agences est de nouveau recherchée.