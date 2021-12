Pourquoi acheter de la musique directement des artistes ce Noël

Mais comment soutenir réellement les créateurs de musique?

Il suffit d’acheter la musique directement des artistes.

Dans le temps des Fêtes, c’est sûr qu’on apprécie tellement quand quelqu’un vient acheter un vinyle ou quelque chose , affirme l’auteur-compositeur-interprète Matt Boudreau.

Matt Boudreau précise qu'il y a beaucoup de moyens pour se procurer la musique des artistes outre les plateformes de diffusion en continu. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Aller voir des spectacles lorsque c’est possible

Le directeur général de l’organisme Musique NB, Jean Surette, encourage les amateurs de musique à acheter leurs billets à l’avance s’ils se sentent à l’aise de le faire.

Au moins, ça permet aux diffuseurs et aux artistes de savoir déjà qu’il y a des gens qui sont intéressés de voir des spectacles en direct , ajoute-t-il.

C’est aussi tout de suite après les spectacles que le public est tenté d’acheter de la marchandise, comme des CD, des vinyles et des vêtements qui sont disponibles sur place.

On va faire des t-shirts et des affaires comme ça, donc oui, c’est sûr que les spectacles, ça aide énormément , affirme l’auteur-compositeur-interprète Joseph Edgar.

Acheter plutôt que télécharger

Lorsqu’un consommateur achète un album sous forme d’objet, l’argent va directement à l’artiste ou à son équipe, explique Jean Surette.

On retrouve des CD et des vinyles chez les disquaires locaux et il est aussi possible d’en commander sur la plateforme Bandcamp, souvent gérée directement par l’artiste, ajoute-t-il.

Les albums vinyles sont souvent considérés comme des objets de collection et les offrir en cadeau aide les artistes en même temps. (Archives) Photo : Facebook/Stef Paquette

Selon Matt Boudreau, les consommateurs peuvent aussi contacter les agences et les maisons de disques directement pour obtenir leurs exemplaires.

Joseph Edgar et Matt Boudreau précisent toutefois qu’ils comprennent que les consommateurs apprécient les plateformes de diffusions en ligne pour écouter leur musique.

Même si ces plateformes offrent une excellente visibilité aux artistes, elles ne leur permettent pas de faire de profits.

Si vous allez opter pour faire le streaming, payez au moins le 10 $ par mois pour être abonné plutôt que de le faire de façon gratuite , précise Joseph Edgar, qui assure que même les petits profits ont un impact.

Selon lui, l’achat d’albums démontre aux artistes qu’il vaut encore la peine de produire des CD et des vinyles pour les consommateurs.