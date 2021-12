Des transferts de patients refusés au CHUS-Fleurimont

Le CHUS-Fleurimont doit refuser des transferts de patients aux soins intensifs.

Des patients qui viennent des autres hôpitaux de la région, comme Granby où Magog, et qui normalement devraient être transférés ici à Sherbrooke en raison de la gravité de leur cas ne peuvent l’être.

Des lits sont fermés en raison du manque de personnel.

Ces patients qui ont besoin de soins sont transférés ailleurs au Québec.

Cette situation est arrivée à au moins une dizaine de personnes au cours des deux dernières semaines.

L'intensiviste et pneumologue au CIUSSS-de-l'Estrie-CHUS, Yannick Poulin, craint que la situation puisse se reproduire au cours des prochains jours.

C’est surchargé. Nous avons les cas habituels, le cas de COVID et en plus les lits fermés. Nous n'avons ni le personnel ni le nombre de lits qu’il y a un an. Le personnel est écoeuré. Tout le monde garde le moral, mais il y a une limite à ce que l’on peut demander aux gens , estime le Dr Poulin.

Omicron sous surveillance

Tout ça alors qu'on surveille toujours Omicron au Québec.

D'après le Dr Alex Carignan, infectiologue à Sherbrooke, l'Institut national de santé publique devrait annoncer qu'il y a bel et bien transmission communautaire de ce variant ici dans la province. Il est certain que cette annonce devrait se faire avant la fin de la semaine.

Alors pour lui, il faut se protéger davantage et déployer rapidement une troisième dose de vaccin à l'ensemble des adultes.

Le Dr Carignan affirme qu'une dose de rappel peut ramener l'efficacité du vaccin contre la COVID. Et selon lui, il faudrait même envisager des mesures draconiennes pour accélérer la vaccination.

Est-ce que l’armée pourrait donner un coup de main? Il faut augmenter la capacité d'administrer les vaccins. On a les vaccins. Ce n’est pas une question de stock, mais bien de bras pour les administrer. Il faut penser à des solutions qui ne sont pas traditionnelles , estime le Dr Carignan.

La troisième dose de vaccin est actuellement offerte aux personnes de 70 ans et plus, aux travailleurs de la santé et aux femmes enceintes.