Tornades en Ontario : une année exceptionnelle

Joëlle plante s’estime chanceuse. Cette habitante de Barrie, une ville frappée par une tornade exceptionnellement puissante cet été, n’a pas eu besoin de quitter sa maison. Elle a dû refaire deux plafonds, quelques travaux sont encore en cours, mais ce n’est rien à côté de ses nombreux voisins qui n’ont pas encore pu réintégrer leurs domiciles.

« C’est vraiment comme une rue fantôme maintenant parce qu’il y en a plusieurs qui sont pas revenus, tu vois encore les maisons qui sont à moitié pleines de neige, à moitié réparées. » — Une citation de Joëlle plante, résidente de Barrie

Des travaux sont en cours pour remettre sur pied 71 maisons détruites par une tornade à Barrie. Photo : Joëlle Plante

Au total, les dommages estimés par les six tornades qui ont frappé Barrie, Innisfil, Kawartha Lakes, Little Britain, Manilla, Lindsay et Lake of Bays s’élèvent à 100 millions de dollars, indique le Bureau d’assurance du Canada.

Elles ont fait 10 blessés, ont détruit 71 maisons et donné lieu à plus de 2200 réclamations d'assurance pour dommages aux biens personnels et commerciaux.

Une année exceptionnelle

60 des 99 tornades qui ont frappé le Canada en 2021 sont localisées en Ontario. Ces chiffres, bien plus élevés que la moyenne de 12 à 14 tornades annuelles annoncées par Environnement Canada, sont avancés par le Projet sur les tornades du Nord. L’organisme, créé en 2017, a pour mandat de recenser et documenter toutes les tornades au pays.

Notre ancien hot spot pour les tornades, c’est le sud de la Saskatchewan , explique Francis Lavigne-Thériault, assistant à la recherche pour le Projet sur les tornades du Nord. Mais là, on est en train de découvrir que dans le Sud de l’Ontario et le Sud du Québec, il y a vraiment un corridor qui est très prononcé de plus de tornades et d’intensité plus forte qu’on pensait .

Si l’Ontario compte près de 60 % des tornades recensées cette année, c’est en partie dû aux feux de forêt qui ont fait rage en Colombie-Britannique. La fumée a en effet réduit les risques d’orages qui précèdent les formations de tornades dans les prairies.

Évolution du décompte des tornades

Le programme Projet sur les tornades du Nord cherche maintenant à comprendre pourquoi le nombre de tornades est aussi élevé.

Il avance plusieurs hypothèses, liées au climat, mais aussi grâce aux moyens très sophistiqués dont il dispose (drones, images satellitaires), l’organisation peut repérer bien plus de ces phénomènes météo qu’Environnement Canada, qui n'a pas les mêmes ressources.

Cette année, Environnement Canada reprend d’ailleurs les chiffres du Projet sur les tornades du Nord. C’est ce qu’explique Peter Kimbell, météorologue chez Environnement Canada : le Northern tornado project a pris de l’ampleur pis maintenant, c'est eux qui enquêtent toutes les tornades pas seulement en Ontario, mais à travers le pays .

Suite à la pandémie, lui et ses collègues n'ont pas pu enquêter sur le terrain. Selon M. Kimbell, le nombre élevé de tornades recensées s'expliquent par les outils innovants utilisés qui permettent de mieux repérer les tornades.

Changements de politique chez les assurances

Le Bureau d’assurance du Canada précise que les dommages causés par le vent sont généralement couverts par les polices d'assurance habitation, propriété commerciale et automobile complète .

Toutefois, il est possible que les tarifs des assurances augmentent à l’avenir, si les tornades venaient à se faire plus fréquentes, explique Vanessa Barrasa, directrice des relations avec les médias au Bureau d’assurance du Canada.

Une seule tornade va pas augmenter les assurances pour tout l’Ontario, mais comme on voit partout au Canada des événements extrêmes qui [coûtent] des milliards de dollars, on sait que ça va à un moment donné, changer les prix , précise-t-elle.

Le Bureau d’assurance du Canada travaille également conjointement avec les municipalités, les gouvernements fédéral et provinciaux et des constructeurs pour mettre en place de nouveaux protocoles de construction, avec des matériaux plus résistants aux grands vents.