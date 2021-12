Alors que de nombreux Québécois ont adopté la motoneige et le quad pendant la pandémie, la Sûreté du Québec (SQ) annonce le lancement d’une campagne de prévention intensive sur les sentiers fédérés de la province.

Pour la première fois cette année, des policiers quadistes se joindront à leurs collègues en motoneige pour patrouiller sur les pistes.

En partenariat avec la Fédération des clubs quads, on va surveiller également les quadistes, qui sont de plus en plus nombreux dans les sentiers , explique Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole à la Sûreté du Québec SQ .

Le corps policier souhaite ainsi faire diminuer le nombre d’accidents liés à ces activités. Seulement pendant la saison de l’an dernier, ce sont quand même 27 quadistes qui ont perdu la vie dans des collisions mortelles et 16 motoneigistes dans tout autant de collisions seulement sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec , remarque la porte-parole.

« On espère que ces conseils de sécurité là vont porter les gens à être plus vigilants et éviter des décès évitables au courant de la saison hivernale. » — Une citation de Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec

Les policiers vont porter une attention particulière aux comportements qui pourraient compromettre la sécurité des usagers ou celles des autres. Par exemple, les gens qui circuleraient trop rapidement, qui emprunteraient des chemins non balisés comme des lacs et des plans d’eau qui seraient plus à risque pour leur sécurité ou celle des gens avec qui ils pratiquent leur sport , précise Audrey-Anne Bilodeau.

Elle rappelle aussi certains conseils de sécurité.

Éviter les plans d’eau, maintenir une distance sécuritaire entre notre véhicule hors route et celui qui nous précède. [...] On rappelle également d’allumer les phares blancs sur les véhicules et les feux de position rouges à l’arrière , souligne-t-elle.

Depuis septembre, les conducteurs de véhicules hors route doivent également posséder un permis de conduire valide au Québec en tout temps.