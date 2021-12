Des desserts de Noël... qui n’en sont pas vraiment

Des étudiants de secondaire 3, 4 et 5 de l'école Charles-Gravel à Chicoutimi-Nord ont réalisé un projet inusité dans le cadre de leurs cours d’arts plastiques : ils ont concocté de faux desserts de Noël.

Ce sont les enseignantes Vanessa Martin et Manon Lévesque qui ont eu cette délicieuse idée qui s’est étendue sur un mois.

Ça a été super bien accueilli. Je vous dirais que je n’ai eu aucune discipline à faire durant mon mois de création du projet avec eux. Ils étaient vraiment captivés, ils étaient intéressés. On aurait dit une fabrique du père Noël. On était vraiment dans l’ambiance. On se mettait de la musique de Noël , a raconté Manon Lévesque, lors de la présentation du travail de ses élèves.

Malgré les apparences, les desserts sur cette table de Noël sont plutôt le résultat d'un projet d'arts plastiques. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

De leur côté, les jeunes ont beaucoup apprécié se lancer dans cette aventure. C’était un projet vraiment original. On a vraiment aimé ça. Travailler en équipe, c’est sûr que c’est plus le fun parce que tu peux interagir, tu peux avoir des idées d’autres personnes , a commencé une membre d’une équipe.

Un autre élève a expliqué en quoi il avait fabriqué son appétissante fausse bûche au chocolat. Le gros en fait c’est comme du plâtre. Ici, on a du styromousse et là on a de la pâte à modeler, pâte magique un peu. Sinon, c’est pas mal à base de peinture. Puis là, il y a comme de la poudre à bébé , a-t-il pointé en montrant ce qui ressemblait à du bon sucre en poudre sur un crémage riche…

Les faux desserts de Noël ont été réalisés par des étudiants de secondaire 3, 4 et 5 de l'école secondaire Charles-Gravel à Chicoutimi-Nord. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Selon des entrevues de Johanie Bilodeau