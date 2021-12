Les Blue Bombers célèbrent leur conquête de la Coupe Grey avec leurs partisans

Les Blue Bombers de Winnipeg ont défait les Tiger Cats de Hamilton par la marque de 33 à 25, dimanche au Tim Hortons Field de Hamilton.

Afin de réduire les risques liés à la COVID-19, aucun défilé n’a été organisé dans les rues de Winnipeg.

Qu’à cela ne tienne, cela n’a pas empêché les joueurs et les membres de l'organisation de défiler avec le trophée à bord d’un véhicule ! Ils sont montés à l’arrière d’une camionnette et ont roulé sur la pelouse pour saluer les partisans.

À partir de la scène principale, les joueurs ont pu adresser quelques mots aux partisans qui ont bravé la pluie entremêlée de neige pour saluer la deuxième conquête de suite de leurs favoris.

C’est une famille, tissée serrée. C’est une communauté : Manitoba Winnipeg ! a lancé le demi défensif américain Brandon Alexander. Merci beaucoup de votre soutien, de venir nous encourager, vous êtes toujours là, vous croyez toujours en nous et vous nous poussez à ne jamais arrêter. Deux fois champions ! On le fait pour vous , a-t-il poursuivi.

Le secondeur québécois Shayne Gauthier avait hâte de vivre cette célébration avec les partisans et il était fier de sa saison.

Personnellement j'ai eu la meilleure saison de ma carrière. Malgré ma sixieme année, je montre à mes coachs que je suis encore capable de faire ce sport , a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada avant le début de la célébration.

Vers une troisième conquête ?

Lorsque l’entraîneur-chef Mike O’Shea a pris la parole, la foule s’est mise à chanter son nom de famille. Il a lui aussi remercié les partisans et son personnel d’entraîneurs.

Il avoue que l’annulation de la saison en 2020 a été une déception, mais il a souligné que l’année 2021 a rempli les attentes et même au-delà.

On savait qu’on avait une bonne équipe et on a fini de la bonne manière. Je suis sûr que certains d’entre vous ont été nerveux pendant quelques parties, mais les joueurs n’avaient pas de doutes. Maintenant, voyons ce qu’on peut faire en 2022 , a-t-il déclaré devant le public.

Le directeur général de l’organisation a révélé sa recette du succès. Après la conquête 2019, il s’est dit qu’il avait une bonne équipe donc, essayons de mettre tous les joueurs sous contrat pour défendre la Coupe .

Voici le plan de cette année et ça semble très familier ! Essayons de mettre sous contrat tous les joueurs et allons-y pour une troisième coupe , a-t-il lancé dans une explosion de cris des partisans.

Des partisans venant d'aussi loin que Swan River, à 500 km au nord-ouest de Winnipeg se sont joints à la célébration de la conquête de la Coupe Grey des Blue Bombers de Winnipeg au stade IG Field. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Les partisans étaient heureux de pouvoir célébrer avec leurs champions

Je suis excité, heureux qu’ils aient répété l’exploit. Je suis presque tombé de mon sofa quand ils ont gagné. J’ai manqué la première célébration , a exprimé l'un d'eux.

C’est excitant, c’était toute une partie. Champions deux fois, c’est plus savoureux que la première. On est heureux de célébrer avec notre équipe , renchérit une autre partisane.

La province honore les champions

Comme ce fut le cas pour la conquête 2019, la province honorera l’équipe championne.

Dans son discours, la première ministre Heather Stefanson a indiqué que l’équipe 2021 sera aussi intronisée à l’Ordre de la chasse au bison. Cet honneur provincial récompense les individus et groupes ayant fait preuve d’excellence dans les domaines du leadership, des services et de l’engagement communautaire , peut-on lire sur le site web de la province.

Par ailleurs, dans le cadre d’un pari gagné avec le maire de Hamilton, Fred Eisenberger, le maire de Winnipeg Brian Bowman, lui enverra un chandail des Bombers. M. Eisenberger devra le porter pour une photo. De plus, il devra l'exposer publiquement pendant 108 heures pour souligner la victoire de l’équipe manitobaine lors du 108e match de la Coupe Grey.

Avec des informations de Chantallya Louis