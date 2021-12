Le presbytère de Saint-Ambroise vendu pour devenir un centre d’esthétique

C’est la proposition de Valérie Savard et Lisa-Ann Girard qui a été acceptée. Les partenaires d’affaires travaillent depuis un an et demi sur ce projet.

Propriétaire depuis près de 20 ans du Salon Pur à Saint-Ambroise, Valérie Savard va déménager son entreprise au premier étage du presbytère. Le salon d’esthétique va agrandir sa superficie, ce qui va lui permettre d’augmenter son offre de services.

Autres services

Les partenaires visent toutefois à créer un centre multiservice à moyen terme dans le presbytère. Elles souhaitent offrir à la population des services manquants sur le territoire, complémentaires à ceux déjà existants.

Que l’on pense au notariat ou à la médiation par exemple. Dès aujourd’hui, nous avons une liste de professionnels que nous allons rejoindre pour leur offrir la possibilité d’obtenir des baux dans l’édifice , mentionne Lisa-Ann Girard, précisant qu’il y aura six emplacements commerciaux à louer.

Elle indique que la municipalité fait face à un problème d’exode des personnes âgées, notamment en raison d’un manque de services spécialisés.

On avait des médecins de famille que nous avons perdus. On aimerait ramener ces services-là , note-t-elle

Paradoxalement, la gestionnaire d’un parc immobilier remarque un intérêt marqué provenant des plus jeunes pour s’établir dans la municipalité.

Chaque semaine, je reçois des demandes de personnes qui se cherchent un appartement , remarque Lisa-Ann Girard, soucieuse d’offrir également des services à cette clientèle.

Travaux et déménagement

Bien que le rapport d’inspection de la bâtisse n’ait fait ressortir aucun problème majeur à régler, les deux partenaires entrevoient réaliser des travaux de revitalisation dans les prochains mois. La vente du presbytère sera officielle en janvier 2022. Elles espèrent pouvoir accueillir les clients au salon d’esthétique et aux nouvelles entreprises qui rejoindraient le bâtiment commercial à compter de janvier 2023.

Enthousiastes face au développement de leur projet, Valérie Savard et Lisa-Ann Girard comptent toutefois y aller une étape à la fois, bien conscientes que des organisations logent déjà dans le presbytère.

C’est le cas de l’Assemblée de la fabrique de la paroisse Saint-Charles-Borromée, qui prévoit rester locataire du presbytère pour encore au moins un an.

Trois églises sont sous la responsabilité de la l’Assemblée de fabrique, soit celles de Saint-Ambroise, de Saint-Jean-Vianney et de Saint-Charles.

Le président de l’Assemblée de la fabrique, Réjean Bergeron, était heureux de constater l’unanimité des paroissiens face au projet des deux femmes d’affaires.

Avec le montant obtenu par la vente du presbytère, l’Assemblée de fabrique compte réaliser des travaux au système de chauffage de l’église de Saint-Ambroise et renflouer les coffres. La situation financière de l'organisation est toujours précaire.