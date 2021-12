Des clients « exaspérés et inquiets » qui ont annulé par centaines des périples prévus au cours des prochaines semaines et une journée « pénible » pour les agences de voyages. C’est un peu ce qu’a vécu l’ensemble de l’industrie touristique, mercredi, à la suite de la décision du gouvernement fédéral de déconseiller aux Canadiens tout voyage non essentiel à l’étranger .

Conseillère à Inspiration voyages, en Outaouais, Line Haché est tannée de jouer au yo-yo , au gré des décisions gouvernementales.

Ce sont des hauts et des bas. Le mot du jour, c’est incertitude, parce que le variant Omicron, c’est du nouveau. On ne sait pas grand-chose , indique-t-elle en entrevue.

Mme Haché souligne que son secteur avait reçu l’autorisation fédérale de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans comme une bouffée d’air frais. On avait eu une hausse importante des appels et des réservations. Et là, il arrive ce variant. Le ballon a gonflé et il vient de péter , dit-elle.

Une situation pénible et très difficile pour les agences : c’est comme cela qu’Éric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyage du Québec, a résumé la journée de mercredi.

Nos clients sont un peu exaspérés et inquiets, surtout ceux qui ont investi 10 000 $ ou 15 000 $ pour leur voyage , a-t-il dit au cours d’une entrevue accordée à l’émission 24•60 mercredi soir.

La situation est d’autant plus compliquée parce que ces clients ne seront pas remboursés s’ils annulent leur vol. Il s’agit d'une recommandation et non d’une interdiction de voyager , a précisé M. Boissonneault, rappelant que certaines options d’assurance flexibles permettent aux clients d’annuler avec un crédit ou un remboursement, selon le moment où le voyage est annulé.

De 30 à 40 % des appels reçus mercredi concernaient des annulations de voyages, indique M. Boissonneault.

Une décision qui crée un « chaos inutile »

Dans un communiqué diffusé mercredi, le PDG de WestJet, Harry Taylor, a qualifié la recommandation du gouvernement fédéral de chaos inutile et dévastatrice pour la poursuite de la reprise économique du pays.

Il a rappelé que les interdictions et les restrictions de voyage mettaient en danger des dizaines de milliers d'emplois au Canada récemment rétablis dans le secteur des voyages et du tourisme. Harry Taylor a ajouté que l'avis du gouvernement fédéral n'est pas basé sur la science et les données épidémiologiques.

Même son de cloche du PDG de l'Association du transport aérien du Canada, John McKenna, qui annonce que des milliers de voyageurs avaient annulé leurs réservations à cause de la recommandation d'Ottawa.

« Je pense qu'ils ont plus peur de la bureaucratie que de l'Omicron. » — Une citation de John McKenna, PDG de l'Association du transport aérien du Canada

M. McKenna estime que cette recommandation ne nuira pas seulement aux voyages internationaux, mais également aux voyages régionaux, parce que les deux créneaux sont complémentaires.

L'Association canadienne des agences de voyages affirme que le nouvel avis aura un impact dévastateur sur ses 14 000 agents, qui dépendent des voyages de vacances pour stimuler leurs affaires.

Ottawa tente de rassurer le secteur du voyage

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a admis mercredi que cette recommandation aura sûrement un impact sur les entreprises de voyage. Mais elle assure que 4,5 milliards de dollars ont été alloués pour prolonger les programmes d'aide financière aux entreprises et commerces touchés par les restrictions sanitaires sur les voyages.

Cette recommandation était nécessaire, selon le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui a expliqué mercredi à Ottawa que le variant Omicron se propageait maintenant dans les communautés canadiennes et partout dans le monde.