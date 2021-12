Le tournoi Novice-O-Rama pourrait être annulé ou repoussé en raison de la COVID 

Depuis trois semaines, une cinquantaine de joueurs ont reçu un diagnostic positif dans 15 équipes. Au moins une douzaine de matchs ont été annulés.

Le tournoi pourrait ainsi être repoussé ou annulé. Les dirigeants pourraient aussi décider de repousser cette décision afin de voir si le nombre de cas de COVID-19 diminue.

Depuis les derniers jours, les dernières semaines, on est confrontés à gérer de plus en plus de cas , explique Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke.

« On souhaite tenir l’événement. On a 93 équipes qui participent à cet événement-là, qui est quand même important ici à Sherbrooke, mais c’est sûr qu’on va le faire en concert avec la réglementation de la santé publique, et pour la sécurité de tout le monde. » — Une citation de Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke.

Je ne pourrais pas vous dire nécessairement vers quel côté ça va pencher, mais nos bénévoles qui sont là en place sont tous prêts pour présenter l’événement qui aurait lieu dans la semaine du 3 janvier prochain , ajoute-t-il.

Hockey Sherbrooke compte annoncer sa décision jeudi.