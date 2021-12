Un homme est mort dans un accident à Shawinigan

Vers 9 h mercredi matin, les autorités se sont rendues sur les lieux de l'accident, où elles ont dû effectuer des travaux de désincarcération de l'homme tenu captif dans le véhicule. Son décès a rapidement été constaté.

Un patrouilleur en enquête-collision et une coroner mènent une enquête pour déterminer les causes de l'accident et du décès de l'homme.