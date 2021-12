Dégelis augmente son impôt foncier après un gel de plusieurs années

Cette augmentation représente environ 48 $ de plus sur le compte de taxe globale pour une résidence moyenne de Dégelis non desservie par l'aqueduc et les égouts. Cela représente une augmentation de 2,52 % par rapport à l'exercice financier de 2021.

Pour une résidence desservie par ces services, l'augmentation de la facture globale de taxes municipales se situe plutôt à environ 49,70 $, soit une augmentation de 2,17 %.

La résidence moyenne dans cette ville est évaluée à environ 125 000 $, selon le maire Gustave Pelletier.

« Je suis quand même satisfait. C'est sûr que ça fait peut-être 7 ou 8 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de taxes à Dégelis. » — Une citation de Gustave Pelletier, maire de Dégelis

Selon M. Pelletier, la Ville a analysé le taux d'inflation et la capacité de payer des contribuables pour fixer l'augmentation de la facture de taxes.

Il estime que le gel de l'impôt foncier qui s'est étalé sur les dernières années, à Dégelis, a réduit la capacité financière de la Ville par rapport à la hausse du coût de la vie.

Le maire de Dégelis, Gustave Pelletier Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

M. Pelletier avait par ailleurs mentionné, lors de la plus récente campagne électorale, qu'il croyait que le gel de l'impôt foncier représentait un frein au développement de la ville.

La Ville explique qu'outre l'augmentation du taux de taxe foncière, c'est surtout le coût de traitement des matières résiduelles qui change la donne sur le montant de taxes à payer des résidents.

La Ville de Dégelis indique que l'augmentation globale de la facture de taxes municipales est, entre autres, due à l'arrivée d'un projet lié au compostage des matières organiques dans la MRC. (Archives) Photo : iStock

Ces coûts par résidence passent de 165 $ à 190 $ par année. Cette augmentation s'explique, entre autres, par la mise en place d'un système de compostage des matières organiques par la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata.

La tarification pour la vidange des fosses septiques passe également 100 $ à 102,50 $ par an.

Plan triennal des immobilisations

Le conseil municipal de Dégelis a également adopté le plan triennal des immobilisations (PTI) de la Ville pour les années 2022, 2023 et 2024.

Ce plan prévoit notamment la réfection du système de réfrigération de l'aréna. Cette opération représente des investissements totalisant 2,3 millions de dollars.

La Ville devra effectuer un emprunt d'un peu plus de 780 000 $ et retirer 400 000 $ de son surplus accumulé pour compléter le financement de ces travaux, pour lesquels elle a reçu une subvention de plus d'un million de dollars.

Ces travaux sont prévus pour 2023.

Par contre, le maire indique qu'avec l'augmentation des coûts dans l'industrie de la construction, le dossier devra être réévalué et d'autres demandes d'aide financière devront être formulées au gouvernement.

« C'est un dossier qui datait de trois ans et qui n'avait pas été fait. Les montants d'argent qui avaient été calculés pour ça, depuis trois ans, les frais ont augmenté. Il faut réétudier le dossier. » — Une citation de Gustave Pelletier, maire de Dégelis

Pour l'année 2022, la Ville compte procéder aux deuxièmes phases d'aménagement du parc des Générations et des sentiers de vélo de montagne.

Ces deux projets représentent des investissements combinés d'environ 89 000 $ qui seront couverts par des subventions.

Situation de la dette

Au 31 décembre 2021, la dette de la Ville se situation à près de 4,5 millions de dollars,

Par contre, la Ville entend rembourser près de 414 000 $ en capital sur la dette lors de la prochaine année.