Accident d’autobus scolaire mortel : le débat sur la ceinture de sécurité relancé

Pour l’instant, rien n’indique que le port de la ceinture aurait permis de sauver la vie du jeune garçon décédé à Lyster, dans le Centre-du-Québec. Or, l’événement remet à l'avant-scène cette mesure étudiée par un groupe de travail sur la sécurité des autobus scolaires.

Le groupe a d’ailleurs indiqué en 2020 que le port de la ceinture peut apporter un niveau de sécurité supplémentaire dans les bus scolaires lors de rares, mais graves collisions .

Des projets pilotes sur la faisabilité d'appliquer une telle mesure ont lieu à Sudbury, en Ontario, et dans les districts scolaires de Fraser Cascade et Nanaimo-Ladysmith, en Colombie-Britannique.

Surveillance

Toutefois, le port de la ceinture n’est peut-être pas la recette miracle, prévient Luc Lafrance, PDG de la Fédération des transporteurs par autobus. Une telle mesure poserait des enjeux notamment dans sa mise en application auprès de jeunes enfants.

Ce qui est toujours préoccupant [c’est] comment s’assurer qu’ils soient tous attachés? Lorsqu’on est dans notre automobile familiale, on va avoir deux, trois, quatre enfants, c’est facile de faire la surveillance. Dans un autobus scolaire, on peut aller jusqu’à 72 passagers , précise M. Lafrance. C’est ça l’enjeu majeur .

C'est pourquoi l'embauche d'un surveillant peut devenir essentielle. Du côté de Sudbury, ce qu’on nous dit, c’est que ça semble bien aller, mais encore là, c’est qu’il y a une personne supplémentaire dans l’autobus pour s’assurer que les enfants soient attachés. Qu’est-ce que ça va être quand il n’y aura pas de surveillant? demande-t-il.

Un million d’élèves transportés quotidiennement

Le PDG mentionne que le transport scolaire par autobus demeure sécuritaire, notamment en raison de la protection offerte par l'arrivée de banquettes plus hautes, plus larges et plus distancées, ce qui permet de protéger les enfants.

Un autobus est rentré dans un bâtiment à Sherbrooke, en 2021. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Le système qu’on a actuellement fait le travail, il faut le reconnaître. On [n’avait] pas eu de décès depuis 1986, pas eu de blessés majeurs depuis plusieurs années , croit M. Lafrance.

« Il faut toujours relativiser avec le nombre d’élèves. On parle de plus de 500 000 élèves qui prennent l’autobus soir et matin pendant 182 jours d’année scolaire. On a un excellent bilan. Est-ce que les ceintures viendraient améliorer ce bilan? C’est ça qu’il faut analyser » — Une citation de Luc Lafrance, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus

Le système d'arrêt clignotant, qui force les automobilistes à arrêter à l’approche de l’autobus, rend aussi l’autobus moins dangereux qu’une voiture. Selon Transports Canada, on est le moyen de transport terrestre le plus sécuritaire , ajoute M. Lafrance.

Le système d'arrêt clignotant protège les élèves, selon la Fédération des transporteurs par autobus, bien qu'il ne soit pas toujours respecté. Photo : Radio-Canada

On doit continuer à faire l’analyse de façon très objective sur les équipements qui sont en place que ce soient les ceintures ou autre chose, pour en arriver à des équipements davantage sécuritaires malgré notre bon bilan .

Lors de la formation du groupe de travail en 2019, Ottawa avait comme objectif la publication de normes officielles vers janvier 2020. M. Lafrance ignore si de nouvelles mesures seront en vigueur prochainement. Il faudrait demander au ministère des Transports , souligne-t-il.

Partenariat

De son côté, Ottawa se contente de rappeler qu'il travaille avec les provinces dans ce dossier.

Nous continuerons à travailler avec nos partenaires provinciaux et les opérateurs d'autobus scolaires pour veiller à ce que la sécurité des enfants soit une priorité au moment de déterminer l'utilisation des ceintures de sécurité , indique Allison St-Jean, porte-parole du ministre des Transports.