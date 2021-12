Un autre possible épisode de pluie verglaçante jeudi au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur dans toute la région pour jeudi. Les accumulations de verglas pourraient atteindre 2 millimètres, selon Environnement Canada.

Cette situation s’est produite à deux reprises récemment, amenant des pannes de courant au même moment et laissant des rues et trottoirs glacés par la suite.

Au cours de la nuit, on aura une transformation, peut-être avec quelque chose de verglaçant ou de la bruine ou de la petite pluie, mais heureusement si on a un petit peu de neige ça pourrait amoindrir les impacts sur les routes qui pourraient devenir glissantes. Mais demain matin, là on peut penser qu’on aura un petit peu de pluie verglaçante. Éventuellement, ça va devenir de la pluie parce que les températures sont à la hausse , a annoncé Simon Legault, météorologue à Environnement Canada lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Toutefois, il anticipe que la situation sera moins problématique cette fois-ci. Ce n’est pas un événement aussi fort qu’on attend , a-t-il admis. Il restera cependant à voir quelle quantité d'eau au sol sera toujours présente lorsque la température sera de retour sous le point de congélation.

Fait inusité, la température ne chutera d'ailleurs pas en fin de journée jeudi. Ça continue de monter jeudi en soirée. C’est bizarre, le maximum va être atteint durant la nuit de jeudi à vendredi , a analysé Simon Legault.

Selon le site d’Environnement Canada, le mercure pourrait atteindre 9 degrés au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Pour la journée du 16 décembre, le record de la plus haute température enregistrée à la station de Bagotville s’établit à 8,6 degrés Celsius.