Les T.N.-O. concluent une entente avec Ottawa pour les garderies à 10$ par jour

Mercredi, Justin Trudeau et la première ministre ténoise, Caroline Cochrane, ont annoncé qu'ils avaient conclu une entente prévoyant la réduction de moitié des frais de garderies au territoire d’ici l’année prochaine, et le passage à un système de garderie à 10 $ par jour d’ici à 2025-2026.

L’annonce se faisait attendre aux Territoires du Nord-Ouest, l’une des seules provinces et territoires du Canada avec l’Ontario et le Nunavut à ne pas avoir signé d’accord avec Ottawa pour la réduction des frais de garderies accrédités.

Avec la nouvelle entente, les personnes qui ont des enfants qui bénéficient de services de garde pourront économiser jusqu’à 50 % des frais dès la fin de 2022. D’ici quatre à cinq ans, les frais seront fixés à 10 $ par jour et par enfant.

C’est un moment historique pour les habitants des Territoires du Nord-Ouest , a lancé le ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi du territoire, R.J. Simpson, lors de l’annonce de mercredi.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, se réjouit, quant à elle, des avancées que permet cette entente pour les familles du territoire et du succès qu’elle signifie pour les enfants.

L’un des meilleurs investissements qu’un gouvernement peut faire pour influer sur la vie d’un enfant est d’offrir aux familles l’option d'accéder à un programme d'apprentissage pour jeunes enfants de haute qualité dans leur communauté.

Elle note aussi que l’entente soutient un apprentissage culturellement approprié et inclusif pour répondre aux besoins spécifiques des Territoires du Nord-Ouest.

Une bonne nouvelle pour l’économie

Selon les données du gouvernement territorial, il faut compter en moyenne 900 $ par nourrisson pour une place en garderie à plein temps et 600 $ par enfant d'âge préscolaire. Pour les services de garde en milieu familial réglementés, les frais oscillent entre 700 et 1000 $ en moyenne.

Les coûts peuvent donc devenir très élevés pour des familles ayant plusieurs enfants en bas âge et pousser certains parents à ne pas travailler pour garder les enfants à la maison.

Les mères ne devraient pas avoir à choisir entre leur enfant et leur propre carrière , fait valoir Justin Trudeau lors de la conférence de presse de mercredi.

Il note donc que l’entente, en plus d'être une bonne nouvelle pour les enfants et les parents, est aussi de bon augure pour l’économie puisqu’en payant moins cher pour les frais de garde, plusieurs parents pourront retourner sur le marché du travail.

Le premier ministre du Canada a également fait savoir que 300 places accrédités seront créées en services d’apprentissage et de garde d’ici la fin mars 2026. Toutes ces places seront offertes exclusivement par des services de garde à but non lucratif, ajoute le communiqué qui accompagnait l'annonce.

Peu de détails pour les francophones

Justin Trudeau s’est montré peu précis sur les investissements spécifiquement faits dans les garderies francophones du territoire, mais il a tenu à souligner que le gouvernement fédéral sera toujours là pour soutenir les communautés linguistiques minoritaires, notamment dans la signature des accords sur les garderies à 10 $ par jour avec les provinces et territoires.

C’est essentiel pour nous que des familles francophones à travers le pays puissent envoyer leurs enfants dans les garderies francophones, ça fait partie des accords qu’on est en train de signer.

Il a néanmoins reconnu que, sans investissements pour les éducateurs en petite enfance et autres employés du milieu, il n’est pas possible d’avoir accès à des garderies accessibles, inclusives et de qualité .

R.J. Simpson avoue qu’avec le même parcours les éducateurs à la petite enfance peuvent devenir professeurs assistants en maternelle ou assistants en éducation dans les écoles et qu’il y a une grande différence de salaire entre ces emplois.