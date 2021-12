Depuis mardi au Nouveau-Brunswick, les enfants de 11 ans et moins ne peuvent plus faire de sports organisés. Les sportifs de 12 ans et plus sont limités à des entraînements. Pour les adultes, la province a précisé que les règles concernant la bulle des mêmes 20 s'applique.

De nombreux commentaires sur les médias sociaux dénoncent le fait que les sports sont en pause, sauf pour les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ et de la Ligue de hockey des Maritimes LHM , de niveau junior A.

Les joueurs de la LHJMQ doivent se soumettre à plusieurs règlements pour continuer de jouer en temps de pandémie. Photo : Tyson Gray / Titan d'Acadie-Bathurst

Ces organisations peuvent continuer à présenter des parties, mais peuvent seulement accueillir des spectateurs à 50 % de la capacité de l'aréna.

Roger Melanson a demandé à la ministre: Pourquoi tout le monde ne peut-il être traité sur le même pied, pour les 12 ans et plus?

La ministre Shephard a répondu que des protocoles stricts sont en place pour ces ligues, contrairement aux organisations bénévoles.

C'est un coup dur pour les enfants. Photo : iStock

C'est comparer des pommes et des oranges , répond-elle. Ces organisations professionnelles jouent dans des installations qui contrôlent l'accès à 50 %, avec des plans opérationnels.

Mais elle a été incapable de donner plus de détails sur les différences entre les plans organisationnels de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ et de la Ligue de hockey des Maritimes LHM et les protocoles de retour au jeu des associations provinciales, pourtant exigée par la Santé publique.

Nous avons demandé à la Santé publique les détails des protocoles des ligues, mais personne n'a répondu à notre demande.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ se défend

La LHJMQ, LHJMQ répond que son plan de 75 pages a demandé plus de six mois de travail. C'est un document en évolution depuis le retour au jeu à l'automne 2020.

Parmi les nombreuses mesures, les joueurs étudient à distance, ils doivent avoir l'application de détection de la COVID-19 et les entraîneurs portent un masque derrière le banc.

L'an dernier, les équipes des Maritimes ne pouvaient accueillir beaucoup de spectateurs lors de leurs matchs. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

De plus , nous dit Karl Jahnke, chef de l’exploitation, communications Marketing de la LHJMQ, tout le monde est doublement vacciné. Aussi, pour nos arénas, la billetterie assigne des places aux spectateurs, selon les normes en place.

Cette consultation est exactement le genre de discussion qu'aimeraient avoir les organisations sportives avec la Santé publique. Sport NB, les Jeux de l'Acadie, Entraîneurs NB, sont autant d'organismes qui disent avoir encore été prises au dépourvu par les annonces de lundi.

La participation à des activités physiques est un moyen de soins de soi, physiquement et mentalement , dit Sabrina Durepos, directrice générale par intérim de Sport NB. D'enlever tout ça, en temps de pandémie, c'est difficile. On est capable de travailler ensemble, de regarder les restrictions nécessaires et d'expliquer comment offrir ces activités en toute sécurité.

« On n'a pas vraiment senti que notre expertise était vraiment la bienvenue. » — Une citation de Sabrina Durepos

Dorothy Shephard rappelle que ces mesures sont en place pour ralentir la progression de la contamination.

Nous avons eu des expositions potentielles dans des installations sportives et des tournois , explique la ministre. Elle cite des cas recensés à Miramichi et à Fredericton.

La LHM prend une pause

En soirée, mercredi, la Ligue de hockey des Maritimes a annoncé le report de 14 parties d'ici le 2 janvier, pour ses équipes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Les Ramblers d'Amherst avaient deux matchs à disputer d'ici le 2 janvier. Photo : Radio-Canada / Francois Le Blanc

Ces deux provinces ont demandé de réduire la capacité d'accueil des spectateurs de 50 %. La billetterie est la source de revenus la plus importante des équipes.

Les matchs à Summerside contre Grand-Sault, le 18 décembre, et contre Campbellton, le 30 décembre, sont toujours à l'horaire.

Une décision concernant les matchs prévus après le 2 janvier sera prise si nécessaire, en gardant à l'esprit les restrictions de santé publique en vigueur à ce moment-là. Une annonce sera faite lorsque les matchs reportés seront remis à l’horaire.