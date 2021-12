Projet d’école intégrée pour les élèves de deux écoles secondaires de Jonquière

Le Centre de services scolaire De La Jonquière va de l’avant avec son projet d’école intégrée qui va réunir sous un même toit, les élèves de l’École secondaire Kénogami et ceux de l’École polyvalente Jonquière.

Dès l’automne prochain, les élèves du premier cycle des deux établissements seront regroupés à Kénogami alors que tous les élèves du deuxième cycle seront localisés à l’établissement de Jonquière.

La conseillère en communication au CSS De La Jonquière, Stéphanie Audet, mentionne que ce projet est sur la table depuis environ deux ans. Les différentes directions y voient plusieurs avantages.

L’École secondaire Kénogami est située dans un quartier résidentiel très tranquille, qui présente toutes les caractéristiques nécessaires pour une école du premier cycle. C’est la même chose pour la polyvalente Jonquière qui est dans un secteur un peu plus grand, plus passant et qui est collé avec la formation professionnelle , a-t-elle mentionné lors d'une entrevue donnée en fin de journée mercredi, à l'émission Place publique.

Selon elle, c’est rassurant tant pour les élèves que pour les parents qu'un enfant de 6e année débute le secondaire entouré de jeunes âgés du même âge ou près de lui.

En bénéficiant d’un bassin plus grand de jeunes du même âge, le centre de services scolaire prévoit aussi offrir une plus grande variété de cours à option. Par contre, aucun changement n'est à prévoir pour les programmes particuliers.

Les programmes particuliers offerts aux deux établissements concernés (Programme d’éducation intermédiaire, Arts et métiers de la scène et Langues-Études) débuteront tous à l’École secondaire Kénogami, pour se poursuivre à l’École polyvalente Jonquière à compter du 3e secondaire , précise une note envoyé aux médias par le Centre de services de la Jonquière.

Les parents, les élèves et les membres du personnel touchés par cette nouvelle ont été informés par courriel mercredi.