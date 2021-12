Denis Villeneuve adaptera le roman de science-fiction Rendez-vous avec Rama

Après avoir tourné la suite de Dune, Denis Villeneuve réalisera une adaptation de Rendez-vous avec Rama, un roman culte de science-fiction d’Arthur C. Clarke publié en 1973. Le projet est financé par Alcon Entertainment, la boîte de production qui avait collaboré avec le cinéaste québécois pour son premier film américain, Prisonniers (Prisoners).

Villeneuve devra au préalable respecter ses engagements en lien avec la franchise Dune. Le tournage de la suite, intitulée Dune : Part Two, devrait commencer l’été prochain. Il va ensuite réaliser le pilote de la série télévisée Dune : The Sisterhood, développée pour HBO Max. Cet antépisode aux films porte sur l’ordre des Bene Gesserit, des femmes mystérieuses aux pouvoirs extraordinaires.

Le rêve de Morgan Freeman

Morgan Freeman présente un prix lors du gala NAACP Image Awards, en février 2020. Photo : getty images for bet / Paras Griffin

L’idée d’une adaptation de Rendez-vous avec Rama a été lancée en 2001 par Morgan Freeman. L’acteur souhaitait que David Fincher, avec qui il avait travaillé quelques années plus tôt sur le thriller à succès Seven, porte le roman à l’écran. Mais les scénarios proposés n’ont jamais été au goût des deux hommes, et le projet s’est lentement, mais sûrement, retrouvé dans les limbes de la préproduction.

Aujourd’hui âgé de 84 ans, Freeman peut enfin déclarer victoire. Rendez-vous avec Rama a obtenu le feu vert, et l’acteur participera au film à titre de producteur. Par le passé, Freeman avait émis le souhait d’incarner le personnage principal, le commandant Norton, qui dirige une mission spatiale visant à intercepter un mystérieux artéfact.

L'intrigue de Rendez-vous avec Rama se déroule en 2130. Elle tourne autour d'une communauté scientifique qui repère un objet cylindrique long de plusieurs dizaines de kilomètres, se dirigeant à une vitesse folle vers le soleil. L’exploration Endeavour est alors lancée pour aller à la rencontre de cet objet céleste, baptisé Rama, qui regorge de technologies vieilles de plusieurs millions d’années, mais insaisissables pour l’esprit humain.

Sur les traces de Stanley Kubrick

Arthur C. Clarke dans son bureau à Colombo, au Sri Lanka, en novembre 2003. Photo : Getty Images / Luis Enrique Ascui

Ce roman d’Arthur C. Clarke est considéré comme l’un des piliers du genre de la science-fiction. L'œuvre a été récompensée à l’époque par les prestigieux prix Hugo et Nebula. L’auteur est surtout connu des cinéphiles pour avoir coécrit le scénario de 2001 : A Space Odyssey (1968), film que Stanley Kubrick a basé d’après deux nouvelles de Clarke publiées dans les années 1950.

Denis Villeneuve est un grand admirateur de 2001 : A Space Odyssey, considéré comme l’un des plus grands accomplissements du 7e art. Quand il était juré au Festival de Cannes en 2018, il avait déclaré que ce film représentait l’un de ses premiers chocs cinématographiques .

J'ai d’abord vu le film à la télévision, et j'ai été frappé par le sentiment de vertige qu'il a réussi à créer. C'est devenu mon film préféré. La science-fiction me plaît, car elle permet d'aborder des sujets difficiles comme la religion, ou d'autres aspects de la société plutôt tabous, avec une grande liberté et un potentiel de distanciation , a-t-il dit.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

En salle au Canada depuis le 22 octobre, Dune est l’un des grands succès critiques et commerciaux de l’année, ayant à ce jour engrangé plus de 500 millions de dollars canadiens de recettes au box-office international.