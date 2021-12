Une bûche de Noël en hommage aux Three Sisters, célèbres montagnes albertaines

Le chef pâtissier français Yann Blanchard, basé à Calgary, a confectionné une bûche s'inspirant des Rocheuses et il n’en reste déjà presque plus à une semaine de Noël.

L’établissement réputé du quartier Mission, Yann Haute Patisserie, s’efforce chaque année de confectionner des gâteaux originaux suivant le thème des fêtes de Noël.

Cette fois, il s’est aventuré dans un hommage au paysage albertain : les Three Sisters, des montagnes nommées en 1883 et situées non loin de Canmore, dans les Rocheuses.

On a réussi à recréer avec un ingénieur en design 3D une carte réelle des Three Sisters, mais en petit , explique Yann Blanchard, propriétaire et membre de l’association Relais Desserts rassemblant, à travers 19 pays, l’élite mondiale de la haute pâtisserie française.

La bûche de Noël est une tradition remontant au Moyen Âge. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Je voulais faire quelque chose d’original qui correspond à notre province. On a de belles choses. Je ne voulais pas copier les autres, dit Yann Blanchard. Ça nous donne une identité, la nôtre .

Étape par étape

Il faut une journée entière pour confectionner cette bûche. Après avoir versé dans un moule du chocolat blanc fondu au goût vanillé, le meilleur , selon M. Blanchard, il faut le remplir d’une Bavaroise à la mascarpone et vanille de Tahiti.

Ensuite sera posé un biscuit pet de sœur à la praline, aux noisettes, à la cannelle et au sucre roux. C’est une spécialité acadienne, une espèce de roulé à la cannelle .

Avant-dernière étape : verser un namelaka au chocolat et aux noisettes. Ça veut dire ultra-crémeux en français , précise Yann Blanchard. Enfin, un croustillant aux noisettes et aux amandes est ajouté.

Le mois de décembre est le plus important pour le secteur des pâtisseries. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Disponible à la vente depuis le 1er décembre, cette recette est proposée aux côtés de deux autres bûches. Nous avons fait 150 bûches Three Sisters. Près de 300 bûches au total. On a déjà vendu les trois quarts , assure le chef pâtissier.