Des résidents de la Villa Beauvoir à Alma mécontents de porter le masque à nouveau

La nouvelle mesure y a été expliquée aux résidents mercredi midi. Plusieurs d'entre eux se sont montrés déçus ou frustrés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent porter le masque alors qu’ils ont reçu trois doses de vaccin ou qu’il n’y a aucun cas dans leur résidence.

C’est difficile de comprendre, car nous n’avons eu personne de malade ici l’année dernière, de recommencer à porter le masque. À l’âge que nous avons, on a de la misère à respirer. On n'a plus 20 ans. C’est très difficile, c’est difficile pour tout le monde , a partagé une dame.

« Porter un masque, ça me fatigue. Ça nous enlève de l’oxygène » — Une citation de Un résident

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu des cas positifs de COVID-19 rapportés dans seulement deux résidence privée pour aînés RPA depuis la fin du mois de janvier. Les deux éclosions avaient d'ailleurs été mineures. Selon les données publiées par Québec, il y a 27 cas actifs en ce moment dans toutes les résidence privée pour aînés RPA de la province.

D’autres résidents s’accrochent à l’idée que l’effort est consenti pour le bien de tous.

La mesure s’applique aux aires communes comme le salon, les corridors et la salle à manger. Dès qu’un résident quitte son espace de vie, il doit porter le masque.

L’enjeu des prochaines semaines, c’est de reprendre l’habitude de mettre le masque. Ça va être ça. De sensibiliser les gens à remettre le masque, parce que c’était un peu sorti de nos habitudes. Je ne pense pas que ça va chambarder leurs habitudes à court terme. Par contre, il va falloir se réhabituer, ce qui va être difficile , a confié le directeur général de la Villa Beauvoir, David Boily.

Certaines activités comme la chorale et les chants pourraient être compromises. Chose certaine, les prochains jours seront synonymes d’adaptation, tant pour les résidents en résidence privée pour aînés RPA que pour le personnel.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson.