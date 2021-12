COVID-19 : Santé publique Algoma limite les rassemblements dans tout le district

Ces mesures incluent une limite de 10 personnes pour les rassemblements intérieurs et de 25 pour les rassemblements extérieurs.

Les entreprises et commerces doivent aussi prévoir des mesures plus strictes concernant la distanciation physique et le port du masque.

Dans son communiqué de presse, Santé publique Algoma indique ajouter d’ici la fin du mois des séances de vaccination pour les doses de rappel.

Peu de temps après l’envoi de ce communiqué, Santé publique Algoma a signalé 23 nouveaux cas et 34 guérisons.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest recommande de son côté aux résidents de limiter la taille des rassemblements à l’approche des Fêtes, sans imposer de limites plus strictes.

La santé publique note que les cas de COVID-19 sont particulièrement en augmentation dans les secteurs de Kenora, Dryden et Fort Frances.

Moins vous avez de contacts étroits, moins vous risquez de contracter et de propager la COVID-19 , souligne la Dre Kit Young Hoon, médecin hygiéniste du Bureau de santé du Nord-Ouest.

Elle suggère d’organiser des rassemblements extérieurs lorsque possible.

Plus tôt cette semaine, ce bureau de santé avait fortement recommandé à la population locale d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Nord-Ouest de l’Ontario jusqu’à nouvel ordre.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest a enregistré 10 nouveaux cas pour une deuxième journée de suite.

Les cinq autres bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario ont recensé un total de 66 nouveaux cas, dont 40 sur le territoire de Santé publique Sudbury et districts.

En date du 15 décembre en début de soirée, il y a 789 cas actifs de COVID-19 dans le Nord de l’Ontario, soit 7 de moins que la veille.