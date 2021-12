Éclosion dans le Sud et restrictions dans le Nord, des élus mécontents au N.-B.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, plusieurs citoyens et des élus sont mécontents du resserrement des mesures sanitaires. C’est que la plus récente flambée de cas de COVID-19 touche surtout les régions du sud de la province, alors que les secteurs du nord recensent peu de cas. Toutes les régions doivent toutefois se plier aux mêmes restrictions.

Les cas sont concentrés dans le sud de la province, et là on vient de mettre des restrictions partout dans la province , lance Jules Haché, maire de Lamèque et président du Forum des maires de la Péninsule acadienne. À moment donné, on n'arrive pas à comprendre.

À compter de vendredi à 23 h 59, plusieurs lieux de divertissement ne pourront accueillir que 50 % de leur clientèle habituelle. Le gouvernement provincial demande aussi le retour de la bulle de 20 contacts.

Marcel Deschênes, le maire de Grand-Sault, est lui aussi dubitatif. Le monde est confus présentement. On ne sait pas pourquoi on est mis dans cette situation-là. On a moins de cas , observe-t-il.

On a passé à travers beaucoup, dans le Nord-Ouest , rappelle-t-il. Dans le passé, si nous on était en lockdown, le Sud ne l'était pas, parce qu'ils avaient moins de cas. Maintenant, le Sud a plus de cas, donc on est mis dans le même bateau qu'eux autres. C'est ça que notre population a de la misère à comprendre.

Si un certain pourcentage de la population est pleinement vacciné et que le nombre d’hospitalisations est moins élevé, il trouve difficile de demander à sa population de suivre ces nouvelles restrictions. On est rendus qu’on ne sait pu quoi dire , admet candidement le maire.

« C'est dur à avaler, puis c'est dur à expliquer. » — Une citation de Marcel Deschênes, le maire de Grand-Sault

On est à quelques semaines, à quelques jours de Noël. Nos entreprises, nos magasins, nos restaurants en ont mangé un coup depuis que la COVID est parmi nous , se plaint aussi le maire Deschênes.

Les 1141 cas actifs par zone sanitaire Zone 1 (région de Moncton) : 187

Zone 2 (région de Saint-Jean) : 234

Zone 3 (région de Fredericton) : 497

Zone 4 (région d'Edmundston) : 51

Zone 5 (région de Campbellton) : 21

Zone 6 (région de Bathurst ) : 23

) : 23 Zone 7 (région de Miramichi) : 128

Dans le Restigouche, le président de la Chambre de commerce régionale offre un son de cloche similaire.

Dans le passé, quand il y avait des éclosions dans certaines zones, on mettait les zones dans un autre niveau. Là, on met toute la province, même si notre région n'est pas affectée. Je trouve ça un peu aberrant , dit Luc Couturier.

Si qu'on n'a pas de problèmes, pourquoi être mis dans le même seau que tout le monde. On devrait retourner à la vieille formule , déclare-t-il.

Mercredi, la zone 5, qui comprend Campbellton et l’est du Restigouche, était celle qui comptait le moins de cas actifs.

Quant à la zone 6, qui englobe Bathurst et la Péninsule acadienne, elle n’abrite que 2 % du millier de personnes qui sont atteintes de COVID-19 actuellement dans la province.

