Tramway : le chantier de la rue Dorchester va se poursuivre jusqu’en janvier

La disparition des cônes orange n'est donc pas pour tout de suite dans le quartier Saint-Roch. Automobilistes et piétons devront composer avec des entraves pour encore quelques semaines.

C'est rare que l'on parle de travaux devancés , lance le porte-parole de la Ville, David O'Brien.

Depuis le printemps, la Ville procède aux premiers travaux préparatoires du projet de tramway. Il s'agit de déplacer des conduites municipales d’égout et d’aqueduc, ainsi que le réseau de gaz naturel d’Énergir et les infrastructures d’Hydro-Québec et de Bell. Les travaux préparatoires sont échelonnés sur deux années , rappelle le porte-parole.

Les entraves sur le rue Dorchester vont se poursuivre jusqu'en janvier Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Les travaux actuellement en cours sur la rue Dorchester devaient être lancés au printemps seulement. Il a été décidé que l'entrepreneur terminerait l'ensemble des travaux en souterrain pour cette section. L'arrivée de l'hiver n'empêche pas le travail de se faire. Ensuite, les entraves seront retirées jusqu'au printemps , promet M. O'Brien.

Cet été, il ne restera qu'à faire des aménagements et du pavage sur cette portion qui a été durement touchée dans les derniers mois. Bruit de machinerie et rues éventrées, les travaux ont eu un impact pour les commerçants de la rue Saint-Joseph.

Report

À l'inverse, les travaux qui devaient avoir lieu rue Dorchester, entre le boulevard Charest et la rue Saint-Vallier Est, près de la falaise, sont reportés au printemps. La Ville procède au remplacement de conduites d'eau potable et d'égout. Les travaux étaient initialement prévus cet automne.

Il y a eu des imprévus majeurs , explique David O'Brien. Des travaux se sont ajoutés. Il a fallu reconstruire des massifs et des puits d'accès par Bell et Hydro-Québec , ajoute-t-il. La Ville a également découvert des conduites qui n'étaient pas répertoriées.

Échéancier

Ces changements au calendrier des travaux n'auront aucun impact sur l'échéancier, assure le porte-parole de la Ville.

L'entrepreneur va ajouter des effectifs de plus pour éviter tout retard. Les travaux doivent se terminer en août 2022.