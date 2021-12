Des câbles électriques enfouis dans le secteur de Mont-Saint-Pierre

L’opération consiste à enfouir un réseau de distribution sur une distance de 1,7 km entre Mont-Saint-Pierre et Rivière-à-Claude.

Ce sont des travaux que l’on appelle souterrains légers. Il y a une pelle mécanique qui creuse. On dépose les conducteurs sur un lit de sable. On couvre d’une grille protectrice et ensuite on remblaie ça , précise la porte-parole Hydro-Québec, Ariane Doucet-Michaud.

Le climat est très rude l'hiver dans cette section de la route 132. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

C’est une technique simple, rapide qu’on teste dans un environnement comme ici, plus à risques pour les travailleurs, plus à risques de pannes de courant , explique-t-elle.

« Ça va nous permettre d’assurer une fiabilité du réseau et la sécurité de nos travailleurs qui doivent intervenir dans un environnement où les risques d’éboulements sont plus importants. » — Une citation de Ariane Doucet-Michaud, porte-parole d’Hydro-Québec

Avec les poteaux électriques, les délais de rétablissement du réseau sont plus longs lors de pannes, comme c’est arrivé l’hiver dernier. On ne peut pas y aller comme on veut, explique-t-elle. Il faut attendre les autorisations.

Hydro-Québec expérimente diverses méthodes. Quand on a vu l’urgence d'agir avec les éboulements qui ont eu lieu en septembre dans le secteur, mentionne Ariane Doucet-Michaud, on s’est dit que c’était le terrain idéal pour tester ce procédé.

La pelle mécanique creuse le terrain où seront enfouis les conducteurs. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

C’est au pied de la falaise, ajoute-t-elle. Il n’y a donc pas de développement futur. Personne ne va se bâtir ici donc on sait qu’on n’aura pas besoin de connecter de nouveaux clients au réseau souterrain.

Hydro-Québec pourrait utiliser cette technologie pour enfouir des câbles électriques ailleurs, aux Îles-de-la-Madeleine par exemple, où les pannes électriques sont plus fréquentes.

Chaque milieu a ses contraintes. Il faut vraiment avoir certaines conditions qui se retrouvent pour pouvoir faire du souterrain léger, soulève Ariane Doucet-Michaud. Mais les apprentissages qu’on va faire avec l’expérience de Mont-Saint-Pierre pourront, le cas échéant, être produits dans d’autres milieux plus isolés.

Lors d'une tempête en 2018 aux Iles-de-la-Madeleine, beaucoup de travail avait dû être fait pour remettre des poteaux électriques en état de fonctionner. (archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, y voit une opportunité à saisir. Nos discussions avec Hydro-Québec vont bon train, dit-il. Tant mieux si ce qui est vécu du côté nord de la Gaspésie amène des solutions via un projet pilote, des solutions plus rapides.

Autre argument qui pourrait militer en faveur de cette technologie : les coûts d’installation. Selon la porte-parole, le coût de ce procédé est de 250 000 $ du kilomètre, comparativement à 1 million $ pour l’enfouissement normal qui nécessite une canalisation bétonnée. Les travaux sont aussi moins longs.

D’après le reportage de Bruno Lelièvre