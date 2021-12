Que faire des bouteilles en plastique accumulées durant la crise de l’eau à Iqaluit?

Dans un échange de courriels, la Municipalité indique que davantage de conteneurs seront libérés prochainement. Nous avons bon espoir qu’il y aura plus d’espace disponible à mesure que des conteneurs seront libérés et déplacés au dépotoir, indique le responsable des communications, Aleksey Cameron. Les conteneurs actuels seront envoyés [dans le Sud] l’été prochain.

L’eau du robinet peut être à nouveau consommée depuis que la santé publique a levé l’avis de non-consommation, samedi. Pendant plusieurs semaines, les résidents ont pu s’approvisionner en bouteilles d’eau dans différents lieux de cueillette d’Iqaluit.

Mais la Ville doit maintenant trouver un moyen de disposer des milliers de bouteilles en plastique générées durant la crise, car aucune des 25 collectivités du Nunavut ne dispose d'installations de recyclage.

Au mois d’octobre, des entreprises opérant au Nunavut se sont proposées pour collecter des bouteilles vides. La compagnie Arctic Co-Operatives, qui exploite l’épicerie Arctic Ventures d’Iqaluit, a ainsi offert l’espace vide de cinq de ses conteneurs maritimes.

Le transporteur maritime Nunavut Sealink and Supply Inc. (NSSI) s’est aussi mis de la partie; il prévoit de ramener les conteneurs dans le Sud lors de la prochaine saison de ravitaillement.

Notre objectif était de limiter l’impact environnemental de [cette crise] sur la communauté , indique le responsable du développement des affaires chez Nunavut Sealink and Supply Inc. NSSI , Brian Tattuinee.

Le porte-parole d’Arctic Co-Operatives, Duane Wilson, affirme toutefois que les conteneurs ont été remplis en une quinzaine de jours.

Ce service, dit-il, vient avec un coût pour l’entreprise. Si l’entreprise avait à poursuivre la collecte plus longtemps, Duane Wilson soutient qu’il pourrait y avoir une incidence sur le coût des aliments qu’ils approvisionnent.

Je pense que [cette crise] a mis en lumière le fait qu’aucune entreprise ne dispose de toutes les solutions , croit-il.

« Ça prendra plus qu’Arctic Co-Operatives et Nunavut Sealink and Supply Inc. NSSI pour résoudre le problème de la gestion des déchets solides dans le Nord, ou à Iqaluit plus particulièrement. »