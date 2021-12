Le Salon des métiers d’art du Québec fête 50 ans de carrière de Jean-Claude Poitras

Pour l’occasion, un espace baptisé Quand la vie défile lui est consacré au SMAQ. Il rend hommage au créateur de mode qu’est Jean-Claude Poitras, mais aussi à son travail de designer d’accessoires et d’objets d’arts de la table ainsi que d’artiste visuel.

« C’est plein de souvenirs, cela témoigne de tous mes moments et de mes virages. C’est très émouvant pour moi de pouvoir me permettre de dire "je me souviens" pendant que je vis. » — Une citation de Jean-Claude Poitras, créateur

Il s’agit aussi de mettre en avant l’apport de cet ambassadeur de la créativité québécoise qui a toujours cru au décloisonnement des disciplines.

Depuis quelques années, je m’implique de plus en plus pour promouvoir et faire rayonner le travail des artisans et des artisanes des métiers d’art , explique-t-il.

La suite 2042 du Fairmont Le Reine Elizabeth décorée par Jean-Claude Poitras avec des objets réalisés par des artisans et artisanes des métiers d'art. Photo : Benoit Rousseau

Sa suite d’hôtel au Fairmont Le Reine Elizabeth

Ce salon permet aussi à Jean-Claude Poitras de réaliser un rêve de longue date : habiller une suite d’hôtel. J’ai toujours adoré la vie d’hôtel , confie-t-il.

Avec l’aide du Conseil des métiers d’art du Québec, il a donc convaincu le Fairmont Le Reine Elizabeth de le laisser décorer une suite de cet hôtel montréalais.

Des céramiques locales dans la suite Métiers d’arts signée Jean-Claude Poitras Photo : Benoit Rousseau

La suite Métiers d’arts signée Jean-Claude Poitras est entièrement ornée d’objets – tables, céramiques, luminaires, vases, coussins, chaises – nés entre les doigts d’artisans et artisanes d’ici. Offerte à la location pendant toute l’année 2022, elle évoluera au cours des prochains mois.

Ces deux volets – l’espace de créations et la suite d’hôtel – me comblent de bonheur , assure-t-il.

L'ébénisterie québécoise est également représentée dans la suite Métiers d’arts signée Jean-Claude Poitras. Photo : Benoit Rousseau

Un agenda illustré pour 2022

Toujours pour marquer ses 50 ans de carrière, Jean-Claude Poitras a aussi sorti le mois dernier son agenda 2022. Un ouvrage parsemé de photos d’archives et de croquis réalisés à différents moments de son parcours, mais aussi des dessins.

La Une de l'agenda mis en vente par Jean-Claude Poitras. Photo : Facebook/Jean-Claude Poitras

Ce fan de bande dessinée a, en effet, fait appel à quatre bédéistes – Dominique Laurent, Julien Poitras, Christian Quesnel, Julie Rocheleau – pour illustrer des anecdotes de sa vie.

« Je veux permettre aux gens de vivre avec moi ce plaisir de retrouver le plaisir de l’écriture et de dessiner [avec cet agenda]. » — Une citation de Jean-Claude Poitras, créateur

Mis en vente sur le site de Jean-Claude Poitras, mais aussi dans les boutiques du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée McCord, les 1250 exemplaires de cet agenda ont déjà quasiment tous été vendus.

C’est incroyable, ça a été une frénésie qui a dépassé toutes nos attentes , se félicite-t-il.

Des pages dessinées par des bédéistes dans l'agenda publié par Jean-Claude Poitras. Photo : Facebook/Jean-Claude Poitras

Le Mali de mes amours

L’année 2021 de Jean-Claude Poitras aura aussi été marquée par la présentation, lors de la semaine de la mode cet été, de la collection Le Mali de mes amours, dont il a été directeur artistique.

Dessinés par le créateur québécois, des vêtements et un linge de maison ont été réalisés avec des cotons tissés et teints par des coopératives de femmes au Mali.

Des mannequins portent des vêtements de la collection « Le Mali de mes amours » Photo : Facebook/Semaine Mode de Montréal

Ce défenseur d’une mode durable et responsable a mis tout son cœur dans ce projet soutenu par l’UNESCO qui vise à valoriser et à faire rayonner le savoir-faire de tisserandes maliennes.

À l’invitation de l’ambassadrice du Mali au Canada, il a jumelé son regard de designer contemporain au talent en tissage et en teinture végétale de ces femmes, qui colorent leurs tissus avec des substances naturelles comme de la terre ou de l’écorce d’arbres.

Ça s'inscrit tellement dans tout mon amour pour l’écologie, le côté éthique de la mode.

C’est ainsi qu’il a imaginé des robes, des pantalons, mais aussi des jetés, des chemins de table, des napperons et des housses de coussin ornés d’impressions de motifs de type tie dye ou de rayures dans des couleurs vives, comme le rouge, l’orange et le bleu, mais aussi dans des teintes telles que le noir et le gris pour apporter de la modernité.

Des coussins de la collection Le Mali de mes amours Photo : Facebook/Métiers d'art du Québec

L’objectif de ce projet était aussi de mettre en valeur à l’international l’expertise des Maliennes en production de cotons et en tissage afin de pousser des entreprises à commercialiser des vêtements ou du linge de maison faits avec leurs tissus.

Je croise les doigts pour qu’on ait des nouvelles très bientôt , dit Jean-Claude Poitras.

Le SMAQ, qui se déroule au Palais des congrès de Montréal, réunit 160 artisans et artisanes, œuvrant dans les domaines de la céramique, du tissage, de la maroquinerie, de l'ébénisterie ou encore de l’orfèvrerie et de la coutellerie. Le public peut aussi y découvrir l’exposition Triennale en métiers d’art 2021, l’éloge du fil.