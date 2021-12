L’école du rang 2 d’Authier obtient l’agrément des institutions muséales

L’établissement rejoint ainsi 175 autres institutions muséales du Québec chez qui le respect et l’application des normes en matière de pratiques muséologiques sont reconnus à l’international.

L’obtention de l'agrément permet au musée d’obtenir un financement supplémentaire de la part du gouvernement du Québec.

Le président du Musée École du rang 2 d’Authier, Florian Bélanger, stipule que ces sommes d’argent serviront à diversifier l'offre culturelle du musée et à se faire mieux connaître à l’échelle provinciale.

On va utiliser de nouvelles technologies, on va utiliser beaucoup plus l’Internet, parce que le but c’est de rejoindre le public à la grandeur de la province. On passe d’un attrait touristique régional à un musée tout à fait agréé et qui sera visité en personne ou sur Internet par tous les gens de la province , indique-t-il.

Florian Bélanger ajoute que le financement supplémentaire associé à l’agrément permettra au musée d’embaucher un plus grand nombre d’employés et d’effectuer un plus grand nombre de visites dans des écoles et des résidences pour personnes âgées.