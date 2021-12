Nouveau contrat pour l’épandage de pesticides sur le territoire Gatinois

La Municipalité se prévaut de la dernière année prévue à son contrat avec la firme GDG environnement pour le contrôle biologique des moustiques dans sept secteurs.

On a quand même un gouvernement du Québec qui nous confirme que ce qu’on fait, on peut le faire, et qui nous donne des restrictions et des directives qui sont suivies , met de l’avant la mairesse France Bélisle.

Le larvicide est utilisé dans des zones habitées près de milieux humides, là où les moustiques piqueurs sont nuisibles à plus de 20 000 citoyens, comme c’est le cas depuis maintenant 25 ans.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, est également présidente du comité exécutif. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Quand il y a de l’épandage ou de l’utilisation du Bti, ce biopesticide, il y a des zones où ça ne peut pas être utilisé pour différentes raisons, et parfois pour les raisons de période de reproduction , explique Mme Bélisle. On se plie aux directives gouvernementales.

Déception chez un groupe opposé aux pesticides

Le groupe Gatineau sans pesticides, qui était présent mardi soir lors de la rencontre du conseil municipal, est déçu du choix du comité exécutif.

Ça fait plus de trois ans qu’on travaille sur le Bti , rappelle l'une de ses membres, Claire Charron. Grande déception, difficile à comprendre qu’on remette encore à une autre année cette décision , lance-t-elle en entrevue.

Claire Charron s'adressant au conseil municipal le 14 décembre 2021. Photo : Radio-Canada

Mme Charron s’explique mal cette décision, considérant que plusieurs villes au Québec ont déjà choisi de bannir ce pesticide. C’est difficile, je suis déçue vraiment. Gatineau est encore à la traîne. […] C’est encore la nature qui paye pour notre non-action une autre année , se désole-t-elle.

Action Gatineau s’est aussi dit déçu de la décision de la Ville. On va continuer de travailler avec les groupes qui se sont mobilisés , assure la présidente du caucus, Caroline Murray. On espère qu’il y ait une plus grande collaboration entre la Ville et les groupes mobilisés.

Il y a d’autres alternatives et je pense que c’est là qu’il faut tendre la main aux groupes mobilisés , ajoute-t-elle.

Trouver des alternatives

La mairesse de Gatineau souhaite cependant que la nouvelle commission de l’environnement se penche sur le dossier et analyse des alternatives, entre autres, les pièges à moustiques comme ceux installés durant l’été dans la Baie Mclaurin.

Je pense que c’est là aussi la pertinence de la création d’une commission sur l’environnement , fait valoir Mme Bélisle. On est aussi dans une mouvance où on doit toujours essayer de faire mieux. […] Si on est capable de trouver une alternative qui offre des résultats […] oui, faisons-le.

Les résultats du projet pilote n’ont finalement pas été concluants. À peine 12 à 32 % des insectes nuisibles ont été capturés. Mais la Ville songe tout de même à étendre cette initiative, en y ajoutant davantage de pièges.

La conseillère indépendante, Olive Kamanyana, est membre du comité exécutif de la Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

La conseillère et membre du comité exécutif, Olive Kamanyana, espère que le projet pilote sera concluant, et pourra remplacer le Bti.

Ce qui me préoccupe, c’est de voir que depuis 1996, il n’y a pas eu une remise en question avec le mouvement citoyen qui se dessinait, de se poser la question, est-ce qu’à Gatineau, on peut avoir une réflexion sur l’usage du Bti ? mentionne-t-elle.

Avec les informations de Nathalie Tremblay