Hausse constante des cas actifs et des éclosions au Saguenay-Lac-Saint-Jean

C’est le constat dressé par le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On assiste à une hausse qui est vraiment constante. De jour en jour, on a un peu plus de cas, mais surtout plus de cas actifs qu’on en avait , a d’abord établi le Dr Aubin, qui a indiqué également qu'aucun test de dépistage n'avait décelé de variant Omicron dans la région jusqu'à maintenant.

Le nombre de cas actifs a pratiquement doublé en une semaine pour atteindre 229 mercredi. La situation dans chacun des territoires est à la hausse, donc c’est un message qui est quand même important à bien saisir pour la population , a-t-il poursuivi.

Ce sont particulièrement les réseaux de services locaux de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy qui sont les plus touchés. Ils présentent respectivement des taux de cas actifs par 100 000 habitants de 252,2 et 167,8. La situation est différente dans le secteur d’Alma alors que le réseau local de services RLS de Lac-Saint-Jean-Est a un taux faible à 26,8.

Pour ce qui est du Saguenay, les taux sont assez stables depuis le début de la semaine. Jonquière a le taux le plus élevé avec 72,7, Chicoutimi suit avec 55,5 et La Baie se situe à 17,7.

Hausse dans les écoles

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 26 éclosions, dont la moitié environ dans les milieux de travail. Contrairement à d’autres régions, les écoles avaient été moins frappées initialement. Rappelons que mardi, deux écoles primaires de Mashteuiatsh et Saint-Félicien ont été fermées.

Les cas chez les jeunes ont augmenté récemment, selon Donald Aubin. Un petit peu plus dans les derniers jours, où il y a une petite hausse. On était quand même assez bien protégé au niveau de nos jeunes. Mais ça touche beaucoup aussi le volet du travail, les gens qui sont plus actifs, les gens entre 20 et 60 ans sont particulièrement touchés. [...] On se retrouve avec un nombre d’éclosions lui-même qui augmente jour après jour. On a quand même certaines bonnes éclosions , a-t-il reconnu.

Toujours à propos des jeunes du primaire, le taux de vaccination à une dose chez les 5 à 11 ans a atteint 53,3 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon les données du 13 décembre.

Tests rapides

Alors que pour l’instant, les règles prévoient qu’il sera possible de se rassembler à 20 personnes pour le temps des Fêtes, l’annonce de la disponibilité de cinq tests rapides de dépistage par personne a suscité un grand intérêt.