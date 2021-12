Québec s’entend avec Lac-Barrière pour favoriser son développement économique

Le gouvernement du Québec et la communauté du Lac-Barrière ont signé mercredi une entente de développement économique et social.

En vertu de cet accord de 10 ans, la communauté anishnabe située dans la réserve faunique La Vérendrye obtiendra une participation accrue à la gestion des ressources naturelles et fauniques sur son territoire.

Un comité formé d’Autochtones et de non-Autochtones aura la tâche d’élaborer un Plan d’aménagement des ressources forestières et d’assurer sa mise en oeuvre.

Les ministres Ian Lafrenière et Pierre Dufour annoncent aussi une contribution annuelle de 1,5 million de dollars pendant cinq ans dans un fonds qui soutiendra le développement économique et social de Lac-Barrière.

Pour le chef Tony Wawatie, il s’agit d’un pas important dans l’avancement des relations entre le gouvernement du Québec et sa communauté.

Cette entente va apporter des bénéfices non négligeables pour les membres de notre communauté, souligne-t-il. Nous avons déjà signé des ententes avec Québec par le passé et c’est un exemple de la bonne foi du gouvernement dans un mode de réconciliation. On a la chance de développer notre économie et de générer de l’économie régionale.

Sans vouloir s’avancer davantage, le chef Wawatie reconnaît que cette entente pourra faciliter l’avancement d’autres projets, comme la nouvelle halte routière qui doit remplacer Le Domaine.

Québec a montré sa bonne volonté. Avant de développer des projets sur notre territoire, ça prend des consultations. Au lieu d’écrire au chef Wawatie, le gouvernement pourra cogner à ma porte et s’asseoir avec moi. C’est une situation gagnante pour tout le monde , croit-il.

Tony Wawatie espère maintenant que le gouvernement fédéral emboitera le pas pour s’attaquer rapidement aux problèmes sociaux que vit sa communauté.